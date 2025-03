Don Bosco Cup: a Sinnai e San Nicolò d’Arcidano le gare di ginnastica ritmica per la qualificazione nazionale

Due appuntamenti di alto livello per la ginnastica ritmica targata PGS Sardegna: la Don Bosco Cup 2025 è entrata nel vivo con la seconda e terza prova regionale, in programma rispettivamente l’8-9 marzo a Sinnai e il 12 aprile a San Nicolò d’Arcidano.

Il primo evento, organizzato dalla ASD Turbo presso la palestra “Sinnai Basket” di via Gramsci, ha visto la partecipazione di atlete provenienti da Dolianova, Donori, Sant’Andrea Frius, Santadi e persino da La Maddalena. La formula prevedeva esclusivamente esercizi individuali e ha regalato momenti di grande intensità sportiva. Le immagini ufficiali della gara sono state realizzate da Matteo Collu Fotografo, che ha immortalato le atlete nel pieno della loro eleganza e potenza espressiva.

Il secondo appuntamento si terrà invece il 12 aprile a San Nicolò d’Arcidano, nella palestra comunale di via Linnaris, con l’organizzazione affidata alla ASD Ginnastica Flamingo di Terralba. In questa terza prova regionale, scenderanno in pedana ginnaste impegnate in esercizi individuali, di coppia, a squadre e nelle rappresentative.

Entrambe le competizioni sono tappe fondamentali per accedere alle finali nazionali della Don Bosco Cup, in programma a Lignano Sabbiadoro dall’1 al 6 maggio 2025.

In vista dell’importante evento nazionale, è stato predisposto anche un controllo tecnico itinerante con la giudice nazionale Susanna Dal Rio, che visiterà le società qualificate per supervisionare gli esercizi e offrire indicazioni tecniche alle atlete e ai tecnici.

La Don Bosco Cup, promossa dal Comitato Regionale PGS Sardegna, continua così a confermarsi come una vetrina fondamentale per la ginnastica ritmica isolana, capace di unire passione sportiva, crescita tecnica e spirito educativo.