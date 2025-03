La primavera in Sardegna porta in campo il grande tennis: tornano gli ITF Combined a Santa Margherita di Pula

Per sei settimane, da sabato 29 marzo a domenica 11 maggio 2025, i campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula ospiteranno la prima sessione dei tornei ITF con sei combined, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. La seconda sessione del Tennis Project inizierà invece il 15 settembre e si concluderà domenica 26 ottobre 2025. Cresce il montepremi degli eventi: 30mila dollari per ogni torneo maschile e per ogni torneo femminile. Sempre di rilievo i partecipanti di un torneo che può vantare tra i suoi vincitori, il numero 1 del mondo Jannik Sinner nel maschile (nel 2019), vincitore delle ultime due edizioni degli Australian Open e degli Us Open 2024, e la numero 6 Wta Jasmine Paolini nel femminile (tre anni prima), finalista l'anno scorso al Roland Garros e a Wimbledon. Su questi campi hanno fatto i primi passi nel professionismo anche, tra gli uomini, dal norvegese Casper Ruud (numero 2 al mondo nel 2022, conta finali due volte al Roland Garros, una agli Us Open e alle Atp Finals) al greco Stefanos Tsitsipas (numero 3 nel 2021, ha vinto le Atp Finals'19 ed è arrivato in finale agli Australian Open'23 e Roland Garros'21), fino a tutti i protagonisti azzurri: Matteo Berrettini (best ranking numero 6 e finalista a Wimbledon'21), Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori (finalista in doppio nelle ultime due edizioni degli Australian Open e del Roland Garros 2024, anni nel quale ha vinto anche gli Us Open in doppio misto). Grandi nomi anche sul fronte femminile: dalla ceca Barbora Krejcikova (ex numero 2 del mondo e vincitrice del Roland Garros'21 e di Wimbledon lo scorso anno) alla spagnola Paula Badosa Gibert (anche lei ex numero 2 e semifinalista agli Australian Open quest'anno), dall'ellenica Maria Sakkari (best ranking 3 nel 2022) alla canadese Bianca Andreescu (numero 4 nel 2019, quando vinse gli Us Open'19), dalla lettone Jelena Ostapenko (best ranking numero 5, ha vinto il Roland Garros '17) fino alle azzurre Deborah Chiesa, Giulia Gatto Monticone e Martina Trevisan. Tenendo presenti le entry list a una settimana dall'avvio dei primi tornei (limitandosi ai primi 100 iscritti per diritto di classifica), saranno presenti giocatori in rappresentanza di oltre quaranta Nazioni dei cinque Continenti. Le entry list sono rispettivamente aperte dal davisman svizzero Dominic Stricker (284 Atp) e dalla portacolori della Repubblica Ceca in Billie Jean King Cup Linda Fruhvirtova (214 Wta), mentre il cut-off nel maschile è 658 (il tedesco Tim Handel), femminile 416 (l'italiana Matilde Paoletti). Tante le storie di vita, tra carriere all'ultimo giro di tango e altre all'alba di chissà quali grandi successi.

