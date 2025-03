Gymnasium Alghero, vittoria netta a Sassari: 3-0 alla Silvio Pellico e quarto posto consolidato

La Gymnasium Pallavolo Alghero centra un successo pesante in trasferta contro la Silvio Pellico 3P, restituendo con gli interessi il 3-0 dell’andata e rafforzando la propria posizione in classifica nel Girone C di Serie D femminile. Il risultato finale, 0-3 (16/25, 21/25, 21/25), fotografa una prestazione autorevole, maturata con intelligenza tattica e determinazione nei momenti chiave.

Dopo la battuta d’arresto dell’andata, le algheresi si sono presentate a Sassari con le idee chiare, consapevoli dell’importanza della posta in palio. Il campo ha dato ragione a Pasqualino Sotgia e alle sue ragazze, brave a condurre l’incontro sin dai primi scambi, imprimendo un ritmo che le padrone di casa non sono riuscite a sostenere. «Dal punto di vista tattico abbiamo sistemato qualcosa rispetto all’andata, quando avevamo perso 0-3 in casa nostra. Siamo stati aggressivi sin dall’inizio e loro hanno subito il nostro gioco, complice anche la nostra superiorità in attacco» ha dichiarato l’allenatore Sotgia al termine della gara. «È vero che in alcuni momenti ci siamo un po’ rilassati, permettendo loro di rimontare qualche punto, ma siamo stati bravi a chiudere i set senza farci recuperare del tutto».

Con questa vittoria la Gymnasium sale a 38 punti, mantenendosi al quarto posto in classifica e restando in scia di Torres e Orion Sassari, entrambe a quota 40. Il primato resta saldamente nelle mani del Zurich Nuoro Pvn (54 punti), ma la lotta per i piazzamenti playoff si fa serrata.

La prova di Sassari restituisce fiducia a un gruppo che, dopo diciotto giornate, si conferma tra le realtà più solide e ambiziose del campionato. Mancano ora quattro partite alla conclusione della prima fase, poi si entrerà nel vivo della corsa promozione. E con una squadra in crescita, un’identità tecnica ben definita e un allenatore esperto come Sotgia alla guida, l’obiettivo playoff non è solo un’ipotesi, ma un traguardo da inseguire con decisione.