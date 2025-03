Serie C regionale: la Klass Coral Alghero cede in casa contro il Sant’Orsola, ma resta sesta in classifica

Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C regionale, la Klass Coral Alghero incassa la nona sconfitta stagionale, battuta al Pala Manchia da un determinato Sant’Orsola. Il match, valido per il 19° turno, si è concluso con il punteggio di 71-87 in favore della formazione sassarese, che ha tenuto il controllo della gara per tutti i quattro quarti.

Per la squadra di coach Longano una giornata sottotono, segnata da un avvio difficile e da un bonus falli raggiunto troppo presto, sia nel primo che nel secondo periodo. Gli ospiti ne hanno approfittato costruendo un vantaggio solido, che hanno saputo gestire fino alla sirena finale.

Nonostante il passo falso, la Klass Coral resta al sesto posto in solitaria con 16 punti, a due lunghezze di vantaggio sulla Sef Torres e a due di distanza dalla prossima avversaria, Nuoro. Con tre giornate ancora da disputare, la corsa ai playoff è tutt’altro che chiusa.

Il titolo di top scorer del match è condiviso da Saud per la Coral e Bertolini per il Sant’Orsola, entrambi con 21 punti. In doppia cifra per Alghero anche Musso (15) e Cherchi (12). Tra i sassaresi, prestazioni solide anche per Pisano (20), Gueye (11), Usai e Scanu Manunta (10).

Domenica prossima, sempre al Pala Manchia, sfida decisiva contro i Sirbones Nuoro.

I TABELLINI

KLASS CORAL ALGHERO – S. ORSOLA SS

KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 2, Monte 3, Tilloca 2, Sahud 21, Fumanti 6, Musso 15, Manunza 2, Ibba, Cherchi 12, China, Busi 4, Simula 4.

Allenatore: Longano F.

S. ORSOLA SS: Bergdolt 6, Vargiu 4, Manca, Bertolini 21, Cuccu, Fara 5, Cugia, Usai 10, Scanu Manunta 10, Cipriano, Gueye 11, Pisano 20.

Allenatore: Porcu A.

PARZIALI: 13-22; 15-25; 16-19; 27-21.