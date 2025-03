Sport L’Italia pareggia in Germania con un grande secondo tempo. Ma non basta, in semifinale della Nations League vanno i tedeschi

Niente da fare, stavolta il Signal Iduna Park di Dortmund non porta fortuna. Niente semifinale di Nations League per gli azzurri, che pareggiano 3-3 in Germania una partita rocambolesca: i gol di Kimmich (calcio di rigore), Musiala e Kleindienst - già giustiziere all'andata - nel primo tempo, quindi la doppietta di Kean e il rigore nel recupero di Raspadori: ma la squadra di Spalletti è eliminata ai quarti di Nations League. Nel girone di qualificazione al Mondiale 2026 gli azzurri troveranno la Norvegia di Haaland. La Germania è passata in vantaggio con un rigore di Kimmich al 30', poi ha raddoppiato con Musiala al 36' a seguito di un'incredibile disattenzione. I giocatori dell'Italia si sono fermati a discutere con l'arbitro, così i tedeschi ne hanno approfittato per battere velocemente l'angolo e pungere con il talento del Bayern, con Gigio fuori dai pali. Il 3-0 è arrivato pochi minuti dopo grazie a un colpo di testa di Kleindienst, arrivato a 4 gol in 6 partite in nazionale. Nella ripresa l'Italia ha rialzato la testa con una doppietta di Kean - destro di potenza sul primo palo nel primo gol e destro a giro nel secondo - e un rigore di Raspadori per fallo di mano nei minuti di recupero. Un episodio dubbio al 75': Marciniak ha prima dato e poi tolto - azione rivista al monitor - un rigore all'Italia dopo un fallo ai danni Di Lorenzo.