Sport Dinamo Sassari inarrestabile: battuta anche la Vanoli Cremona al PalaSerradimigni, seconda vittoria consecutiva

Dopo l’importantissima vittoria maturata nello scorso weekend (in terra veneta) contro l’Universo Treviso, secondo successo consecutivo quello ottenuto- poche ore fa- dalla Dinamo Sassari nel match valido per il 23° turno del massimo campionato di basket italiano. Una gara, svoltasi al Pala Serradimigni, terminata 93-79 in favore della formazione sassarese molto bella e avvincente, che ha visto l squadra sarda affrontare un roster di grandissima qualità come la Vanoli Cremona, dando vita ad un match in cui le due compagini in campo non si sono affatto risparmiate per portare a casa l’intera posta in palio. Un match- inoltre-, accaduto nell’impianto sportivo sassarese, in perfetto equilibrio per ¾ dell’incontro, momento in cui la Dinamo ha conquistato (nel corso dell’ultima frazione) un vantaggio fondamentale (+16 a metà periodo) ai fini della vittoria, che- certamente- renderà meno irto di ostacoli il “cammino” dei ragazzi biancoblù in questa Regular Season. In merito al match, primo quarto caratterizzato-però-, almeno nei minuti iniziali della contesa, dalla Vanoli capace di ottenere un divario che si attestava sulla doppia cifra (5-15 a metà della frazione di gioco) e che, successivamente, vedeva la Dinamo- prima- ridurre lo svantaggio e, poco dopo, “sorpassare” il team cremonese, chiudendo il periodo sul risultato di 23-22 in proprio favore. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la gara continuava con le due squadre che si rincorrevano nel punteggio, e dove al termine del secondo quarto era-invece- il team allenato dall’ottimo mister Brotto ad essere davanti (anche se solamente di 2 punti,40-42 al fischio di sirena della seconda frazione di gioco), situazione, quella appena menzionata- naturalmente- che dava ampi margini di vittoria ad entrambi i team. Rientro in campo delle due squadre per la disputa della seconda parte del match, in cui l’incontro proseguiva sulla falsariga dei precedenti periodi e che al termine della frazione proponeva un Banco in vantaggio nel punteggio, che recitava 68-65 in favore della compagine sarda. Ultima parte della gara, contraddistinta, come si è detto, (almeno inizialmente) dall’”allungo” fondamentale realizzato dai cestisti del presidente Sardara, i quali, pur rischiando negli ultimi minuti, portavano a casa un successo di primaria importanza per il proseguo del campionato. Risultato finale del match Dinamo Sassari 93-Vanoli Cremona 89. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della formazione sassarese. Questo avverrà il giorno 29 marzo alle ore 20.00 contro l’ostica compagine del Trapani Shark allenato dall’esperto coach Jasmin Repesa.