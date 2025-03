Amatori Rugby Alghero, brusca frenata a Piacenza: 28-12 il finale

Una trasferta amara per l’Amatori Rugby Alghero, che cade sul campo del Rugby Piacenza con un secco 28-12. Una sconfitta netta, maturata sin dai primi minuti, che spezza il ritmo dei catalani in questa fase conclusiva del campionato di Serie A.

Al termine della partita, il tecnico Marco Anversa ha affidato una riflessione lucida e senza giri di parole: «Partiamo da Alghero con il sole e atterriamo in un piovoso nord Italia. Talvolta vince chi ha più voglia di vincere, e talvolta chi sbaglia meno. Oggi sono mancate entrambe, ma ci risolleveremo». Poi il ringraziamento ai tifosi: «Grazie per il supporto di tanti tifosi e appassionati che si sono riavvicinati alla squadra in questo anno pieno di tante vittorie».

Un’Alghero opaca, a tratti irriconoscibile, è stata travolta dall’intensità e dalla determinazione dei padroni di casa. «È stata una dura lezione – ha aggiunto Anversa – Non siamo mai stati in partita, ci è mancata fame, e quando manca quella, la fame di vincere, gli avversari sono sempre più forti di te».

I biancorossi hanno approfittato di ogni sbavatura, mettendo in cassaforte il punteggio già nella prima frazione. Le mete di Lenoci e Russo non sono bastate a rianimare l’Amatori, che ha faticato a trovare ritmo e reattività.

Ora, con poche gare rimaste e il campionato che volge al termine, serve archiviare in fretta questo passo falso. L’Amatori ha ancora carte da giocarsi, ma dovrà ritrovare subito la concentrazione e quella fame che l’ha resa protagonista per gran parte della stagione.

Tabellino

RUGBY SERIE A

PIACENZA – ALGHERO: 28 – 12 (pt 15 - 7)

PIACENZA: Cisint (50' De La Mare), Roda, Misseroni (76' Crotti), Beghi, Bertorello, Manciulli, Bacciocchi (67' Trabacchi), Cornelli, Dene, Roda (76' Codazzi), Bonatti, Lekic, Greco (48' Baccalini), Alberti M. (48' Benkhaled)), Alberti A.

A disposizione: Soro, Savi.

Allenatore: Claudio Forte

ALGHERO: Delli Carpini (73' Marrone), Calabrò, Russo (69' Bombagi), Serra, Delrio, Perello, Armani, Lenoci, Canulli, Marcellan, Capozzucca, Tveraga (36' Spirito), Cincotto (69' Stefani), Shelqueti (60' Marchetto), Natchkeba.

A disposizione: Gabbi, Rizzo, Bombagi.

Allenatore: Marco Anversa

ARBITRO: Andrea Costa di Genova

MARCATORI:

4' meta Roda non trasf.,

18' cp Manciulli,

28' meta Lenoci trasf. Delli Carpini,

39' meta Cornelli trasf. Manciulli,

55' meta Russo non trasf.,

59' meta Cornelli non trasf.,

70' cp Manciulli,

75' meta Bonatti non trasf.