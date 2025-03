Sport Test a Macomer per il Cagliari. I rossoblù vincono 9 a 0

Finisce con la vittoria per 9-0 l’amichevole dei rossoblù sul campo di Macomer, al cospetto della Macomerese, formazione che milita in Promozione girone B. Senza i Nazionali Sherri, Iliev, Mina, Obert, Prati, Marin, Davide Nicola porta con sé diversi ragazzi della Primavera, mentre Luvumbo, Coman e Zappa sono rimasti a Cagliari per proseguire il proprio lavoro personalizzato in recupero dai rispettivi infortuni. Al 6' Pavoletti riceve da Makoumbou e sotto porta non sbaglia per il vantaggio. All’8' il raddoppio di Gaetano col sinistro da dentro l’area per il 2-0. Il tris al 25' con Jankto, servito dal fondo da Felici e bravo a infilare sotto misura. Quarto gol al 40', in realtà autorete di Giachero che devia in porta il cross di Marini. Al 43' è Felici a firmare il pokerissimo su assist di Pavoletti a tu per tu col portiere. Al 51' la sesta rete è di Deiola, servito da Piccoli che ha ricevuto da Viola e ha messo il sangavinese di fatto davanti alla porta quasi vuota. Al 57' Viola per il 7-0 col potente sinistro, poi Kingstone su rigore al 71' e Augello all’84’ con una conclusione spettacolare per la nona rete.