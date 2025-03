Campionati italiani open di MMA: oro per il Tarantini Club, primo posto a squadre con il network Aurora

Il Tarantini Fight Club di Sassari brilla ai Campionati Italiani Open di MMA, disputati al Palatorrino di Roma, conquistando una medaglia d’oro, un bronzo e il primo posto a squadre assieme al network Aurora.

Sul gradino più alto del podio è salito Marco Meloni, che nella categoria 57 kg ha confermato il suo eccellente stato di forma. Reduce dal successo al Cage Warriors Academy di due settimane fa, Meloni ha messo in mostra una prestazione autorevole, imponendosi in ogni fase del combattimento. Il giovane atleta, già vincitore della Coppa Italia di dicembre, ha trionfato nel suo quinto match da Junior, consolidando il suo ruolo tra i più promettenti della disciplina.

Ottima anche la prova di Nicola Pontrandolfo, che ha dimostrato grande maturità e crescita tecnica. Inserito in un tabellone con 16 atleti della categoria 61 kg, Pontrandolfo ha vinto con autorità sia gli ottavi che i quarti di finale, mostrando qualità sia nel combattimento in piedi che a terra.

"La sua partenza nella semifinale è stata molto buona", ha commentato il direttore tecnico Angelo Tarantini, "purtroppo, per un errore tecnico, il nostro atleta non ha potuto proseguire la sua avventura". Nonostante lo stop in semifinale, Pontrandolfo porta a casa un’importante medaglia di bronzo.

Si sono fermati agli ottavi di finale Samuele Tavera e Francesco Torre, che hanno comunque offerto prove convincenti, contribuendo al primo posto nella classifica a squadre ottenuto grazie all’alleanza con il network Aurora.

"Il livello dei nostri giovani sta crescendo in maniera esponenziale", ha sottolineato Tarantini, ringraziando per il lavoro svolto i colleghi Lorenzo Borgomeo e Andrea Lavaggi, oltre ai coach Franco Fois, Giulio Murittu e Matteo Dore.

Gli atleti del Tarantini Fight Club torneranno in azione il 30 marzo a Uta, in occasione dell’Uta Fight Contest, evento che rappresenterà una nuova sfida per il team sassarese, sempre più protagonista nel panorama nazionale delle MMA.