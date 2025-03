Volley Serie D, girone promozione: la Web Project Sottorete cade a Sennori, mister Granese: «Male noi, arbitraggio pessimo»

Inizia con una sconfitta la seconda fase del campionato di Serie D maschile per la Web Project Sottorete, superata nettamente dallo Spring Sennori con un secco 3-0 (25-16, 25-21, 25-17). Una partita difficile, segnata da una prestazione opaca degli ospiti, che pagano probabilmente qualche difficoltà nell'ultimo periodo.

Enrico Granese, allenatore della Web Project Sottorete, analizza così la partita: «La gara di ieri purtroppo non è andata bene, abbiamo perso meritatamente 3-0. La responsabilità è nostra, perché non abbiamo espresso un buon gioco. Non c'è stato un problema specifico, ma probabilmente hanno pesato alcune settimane caratterizzate da influenze che ci hanno impedito di allenarci al meglio».

Il tecnico della formazione ospite aggiunge una critica nei confronti della direzione di gara: «Senza togliere nulla allo Spring Sennori che ha giocato bene, ritengo che alcune decisioni arbitrali ci abbiano penalizzato in diversi momenti importanti del match, con scelte poco comprensibili e a volte contraddittorie che hanno certamente condizionato la gara».