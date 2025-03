Alghero: la Ferrini travolge la Klass Coral, ottava sconfitta stagionale

I TABELLINI FERRINI QUARTU - KLASS CORAL ALGHERO FERRINI QUARTU: Podda 4, Pedrazzini 10, Graviano 22, Murru, Saba 3, Gambella, Pisu 2, Fois, Fancello 13, Dessì, Salone 19, Marras 10. All. Fioretto M. KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 2, Monte 4, Tilloca, Sahud 25, Fumanti 5, Musso 12, Manunza 2, Ibba, Cherchi 5, Scalise 2, Busi, Simula 1. Allenatore: Longano F. PARZIALI: 24-15; 21-10; 21-19; 17-14.

Nella diciassettesima giornata del campionato di Serie C regionale, la Klass Coral Alghero subisce l’ottava sconfitta stagionale sul parquet della Ferrini Quartu, terza della classe. L'incontro è terminato con il punteggio di 83-58 in favore della formazione quartese, attrezzata e fisicamente superiore, attualmente in lotta per i vertici della classifica. Di contro, la compagine algherese, allenata da coach Longano, non è riuscita ad arginare l'aggressività dei padroni di casa. Partenza choc per la Klass Coral, che dopo pochi minuti si è ritrovata sotto per 13-1, evidenziando subito le difficoltà della serata. A pesare sono stati soprattutto gli errori nei secondi tiri e la sofferenza sotto canestro, oltre all'incapacità di reagire al ritmo imposto dalla Ferrini. Una prestazione negativa che si riflette chiaramente sul punteggio finale: 83-58. Dopo questa sconfitta, gli algheresi rimangono fermi a quota 14 punti e vengono raggiunti in classifica dalla Sef Torres, reduce dalla vittoria nel derby contro il Cus Sassari, prossimo avversario proprio degli uomini di coach Longano.