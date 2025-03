Gymnasium Volley Alghero, vittoria di carattere contro MareSport in serie D: una battaglia vinta con cuore e grinta

Il match ha messo alla prova la resistenza fisica e mentale delle giocatrici, costrette a lottare su ogni scambio contro una difesa avversaria coriacea. "Anche noi abbiamo difeso bene, ma la loro capacità di recuperare ogni pallone ha reso la partita una vera e propria guerra di nervi. C’è stata un’azione talmente lunga che, appena finita, ho chiamato tempo per far respirare le ragazze. Appena ripartiti, anche l’allenatore avversario ha chiamato tempo perché nemmeno loro ce la facevano più." Nonostante le difficoltà, la Gymnasium è riuscita a fare la differenza grazie alla superiorità in attacco. "Le ragazze hanno capito che per vincere dovevano soffrire, e lo hanno fatto senza mai mollare. Potevamo cedere, ma abbiamo stretto i denti e alla fine siamo riusciti a chiudere il match con maggiore lucidità."





La vittoria assume un valore ancora più importante guardando la classifica del girone di Serie D. Con questo successo, la Gymnasium Volley Alghero consolida il quarto posto con 33 punti, frutto di 11 vittorie in 16 partite. Davanti, Zurich Nuoro PVN domina la classifica a punteggio pieno (48 punti), seguito da Orion Sassari (37 punti) e Torres Volley (36 punti). La lotta per le posizioni di vertice resta apertissima, e le algheresi dimostrano di poter dire la loro fino alla fine. "Questi sono i successi che ti fanno crescere. Siamo sulla strada giusta e continueremo a lavorare per migliorare ancora", conclude mister Sotgia. La Gymnasium Volley Alghero continua il suo percorso nel campionato di Serie D con una prova di forza che dimostra il valore della squadra e la determinazione delle sue atlete.

Una serata da ricordare per la Gymnasium Volley Alghero, che domenica 9 marzo ha affrontato fuori casa il MareSport Castelsardo in un match combattuto fino all’ultimo pallone. Il 3-1 finale (25/23, 21/25, 22/25, 18/25) racconta solo in parte l’intensità della sfida, che ha visto le ragazze di mister Pasqualino Sotgia emergere con determinazione in una vera e propria maratona pallavolistica. "Sapevamo che sarebbe stata durissima: il MareSport è una squadra solida in difesa, non molla mai niente. Infatti, la partita è durata tantissimo, quasi come se fossimo arrivati al tie-break. Ci sono state azioni interminabili, con palloni che sembravano non cadere mai. Le ragazze ne sono uscite stremate, ma hanno tenuto duro e hanno portato a casa una vittoria fondamentale", ha dichiarato Sotgia.