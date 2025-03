La Gymnasium Volley Alghero brilla nei campionati giovanili: una settimana intensa tra vittorie e rimpianti

Si comincia giovedì 6 marzo, quando la formazione di Terza Divisione si impone con un secco 3-0 contro la Silvio Pellico 3P a Sassari. Una partita che, nelle parole di coach Sotgia, non ha avuto storia: "Le ragazze della Pellico mi sono sembrate un po' acerbe, le nostre non hanno avuto nessun problema, è stata proprio una partita in discesa. Ho potuto dare spazio a tutte, facendo girare la squadra senza difficoltà."





Sabato 8 marzo, invece, la squadra in seconda divisione della Gymnasium riscatta la sconfitta dell’andata contro il Punto Sassari Volley con una prestazione solida e convincente. Un 3-0 netto (25/13, 25/17, 25/14) che testimonia la crescita della squadra: "Abbiamo dato un bel segnale. Loro ci avevano battuto all’andata, ma questa volta abbiamo dominato, soprattutto grazie a un’ottima battuta e a una grande presenza a muro. Le ragazze hanno vinto molte palle contese sotto rete, giocando una gara quasi perfetta."





Domenica 9 marzo, la Gymnasium Under 16 scende in campo per la semifinale playoff, ma incappa in una giornata sfortunata contro la Silvio Pellico 3P. Nonostante la grinta e la voglia di lottare, le algheresi si arrendono 1-3 (25/23, 21/25, 22/25, 18/25), complice una situazione di emergenza che ha condizionato la squadra. "Ci siamo presentati con la palleggiatrice titolare assente e quella in campo era infortunata. Abbiamo lottato, difeso bene, ma senza il secondo tocco non si riusciva a costruire il gioco. Peccato, perché a parità di condizioni avrei scommesso su di noi."





A chiudere la settimana, una bella affermazione della formazione Under 16 contro la Pallavolo Gymnasium Alghero Gialla, un derby vinto per 3-0 (25/17, 25/16, 25/21) che conferma il buon lavoro svolto dal settore giovanile. "Abbiamo affrontato squadre diverse, con partite molto differenti tra loro, ma quello che conta è che le ragazze stiano crescendo. Ogni gara, vittoria o sconfitta che sia, è un tassello per il futuro. Continueremo a lavorare per migliorare ancora." Così coach Sotgia commenta una settimana di pallavolo intensa, segnata da progressi importanti per il club algherese.

