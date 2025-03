Alghero, la Catalana Baseball torna a casa: dopo un anno di sacrifici, si riparte dalla Serie B

Dopo un anno di assenza, il baseball algherese ritrova il suo diamante. La Catalana Baseball, storica società sportiva della città, tornerà a giocare le sue partite nel campo di Maria Pia, lasciandosi alle spalle una stagione difficile, trascorsa lontano da casa per l’inadeguatezza dell’impianto alle esigenze della Serie A. Un ritorno atteso, che segna una nuova fase per la squadra, costretta a rinunciare alla massima serie, ma determinata a ripartire con rinnovato entusiasmo.

"Dopo un anno di assenza, finalmente il Baseball torna in città, perché la Catalana Baseball rientra a casa, nel suo campo di Maria Pia pronta a ricevere il caldo abbraccio dei suoi tifosi per disputare la prossima stagione agonistica ormai alle porte", afferma il presidente Pierpaolo Deriu.

L’epilogo della scorsa stagione ha lasciato in eredità una situazione complessa. La promozione in Serie A aveva rappresentato un traguardo storico, ma si è scontrata con le condizioni dell’impianto di Maria Pia, che non rispondeva ai requisiti richiesti per ospitare le gare della massima categoria. Il risultato? La squadra è stata costretta a giocare le partite casalinghe a Sassari, sostenendo costi elevati e privandosi del sostegno diretto del pubblico algherese.

"Cambia la categoria ma non la passione e la voglia di vincere, avremmo voluto portare la Serie A ad Alghero con campo nuovo e lavori di ristrutturazione già ultimati per la stagione agonistica 2025, ma sappiamo tutti che i tempi delle pubbliche amministrazioni non collimano con i tempi delle società sportive", prosegue Deriu.

Alla luce di queste difficoltà, la Catalana Baseball ha trovato un compromesso con la Federazione: disputare la Serie B nazionale, categoria che consente alla squadra di giocare nuovamente ad Alghero, senza dover ripartire da zero. "Siamo grati ai nostri atleti di averci regalato il sogno della Serie A, ma siamo altrettanto consapevoli che un campionato importante e impegnativo come la massima serie nazionale, soprattutto a livello economico, non può essere giocato sempre in trasferta, coccolati dai nostri amici di Sassari ma senza pubblico e con un dispendio enorme di energie e di soldi. Un sacrificio di questo genere non è più sostenibile per una piccola società sportiva come la nostra, fatta di soli volontari e senza il sostegno di un main sponsor".

La questione infrastrutturale resta aperta. L’impianto di Maria Pia è al centro di un progetto di ristrutturazione e messa a norma, con fondi pubblici già stanziati sia dalle precedenti amministrazioni che dall’attuale governo cittadino. Tuttavia, i tempi burocratici si sono dimostrati più lunghi del previsto, costringendo la Catalana Baseball a chiedere un intervento immediato per rendere agibile il campo in vista della stagione imminente.

"Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di intervenire oggi per le esigenze momentanee della struttura che ci ospita, in modo tale da permetterci di disputare il campionato di Serie B in serenità, in attesa del completamento del progetto di messa in sicurezza che è in iter di approvazione", spiega la società.

La speranza è che i lavori possano procedere senza ulteriori ritardi, permettendo alla Catalana Baseball di guardare al futuro con maggiore stabilità. "Già da qualche anno l’impianto sportivo di Maria Pia è al centro di importanti impegni di spesa per la sua ristrutturazione e messa a norma da parte delle amministrazioni comunali e regionali sia precedenti che attuali e sono attualmente in corso le interlocuzioni con gli uffici tecnici perché il lavoro sia svolto al meglio delle scelte progettuali possibili".

Nel frattempo, il baseball ad Alghero riparte, con il sostegno della comunità e degli appassionati che non hanno mai smesso di credere nella squadra. "Ringraziamo i nostri sostenitori, i nostri amici e tutti i nostri sponsor che quotidianamente ci danno una mano a proseguire nella nostra missione di fare sport e socialità divulgando il baseball e il softball nella nostra città".

L’appuntamento, ora, è sul campo di Maria Pia, la casa del baseball algherese dal 1974. Un ritorno atteso e necessario, perché ogni sport vive del suo pubblico, e la Catalana Baseball non vede l’ora di riabbracciare il suo.