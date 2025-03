Sport Dinamo beffata all’ultimo respiro: la Reyer Venezia espugna Sassari con un canestro di Ennis

Dopo le tre sconfitte avvenute nelle ultime tre gare di Lba, la Dinamo Sassari rimedia­-purtroppo- una ulteriore battuta d’arresto -poche ore fa -nella gara che la vedeva contrapposta alla formazione veneta della Reyer Venezia. Un incontro, svoltosi all’orario del pranzo domenicale nell’impianto sportivo del PalaSerradimigni, terminato sul risultato di 98-97 in favore della compagine oro-granata- che ha visto, è doveroso dirlo, il roster biancoblù lottare con grinta e determinazione dal primo all' ultimo minuto di gioco, momento in cui il playmaker statunitense Tyler Ennis metteva a segno(a due secondi dalla termine) un canestro che, come abbiamo precedentemente affermato, era in grado di consegnare la vittoria al team allenato dall’ottimo tecnico Neven Spahjja. Una gara, quella appena accaduta nella città sassarese, che, inoltre, lascia- visto come è maturata- da una parte molto amaro in bocca nei ragazzi capitanati dall’ala lituana Bendzius e che d’altro “obbliga” Cappelletti e compagni a guadarsi “indietro” dato che la zona “calda” della graduatoria (attualmente occupata Ge. Vi. Napoli e dall’Estra Pistoia) è “lontana” solo 4 punti in classifica. In merito al match, primo quarto molto combattuto già dai primissimi minuti, dove le due compagini in campo davano subito fondo a tutte le loro qualità cestistiche per portare a casa l’intera posta in palio. Frazione di gioco, infatti, che terminava sul risultato di 20-20, un esito che- certamente- faceva capire ad entrambi i team che non sarebbe stato estremamente difficile ottenere i due punti a disposizione. Alla ripresa delle ostilità, tuttavia, era l’Umana a trovare più facilmente la via del canestro conseguendo, in questo modo, un piccolo vantaggio (27-35 a metà periodo), il quale veniva ridotto dalla compagine sarda nei restanti minuti del secondo quarto a “soli” 3 punti (42-45 al 20°), che dimostrava (nel caso c’era ulteriormente bisogno) l’equilibrio presente in questo incontro. Ritorno delle squadre sul parquet per la disputa del secondo tempo, contraddistinto da un match che continuava sulla “falsariga” delle due frazioni precedenti, con il team veneto che cercava di “scappare” nel punteggio e con una Dinamo capace non unicamente di soffocare ripetutamente i possibili “allunghi” del team ospite, ma anche, al termine del terzo quarto, di "sorpassare" la formazione oro-granata di 2 punti, chiudendo tale frazione di gioco sul risultato di 71-69, la qual cosa indubbiamente faceva felici l’intera tifoseria sarda accorsa sugli spalti. In merito alla parte conclusiva della contesa, questa era caratterizzata, da un’ autentica “battaglia” ricca di emozioni e ardore con la compagine isolana che, prima allungava sul +8 e che poi subiva il ritorno dell’Umana, in grado costei prima di portarsi inizialmente sul -2 al 15° e successivamente di restare- comunque- “attaccata” al treno isolano, macchina, quella biancoblù, che- purtroppo- “deragliava”- negli ultimissimi istanti- con il canestro di Ennis, che, come antecedentemente detto, consegnava l’incontro nelle mani della formazione veneta. Risultato finale del match, quindi, Dinamo Sassari 96-Reyer Venezia 97. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del roster sardo. Questo avverrà il giorno 16 marzo alle ore 18.15 contro l’ostico Universo Treviso allenato dall’esperto mister Francesco Vitucci.