Amatori Rugby Alghero travolge il Cus Milano: una vittoria di forza e carattere

L’Amatori Rugby Alghero conferma la sua crescita e il suo carattere con una prestazione maiuscola, superando nettamente il Cus Milano con un convincente 31-10 nell'anticipo di sabato a Maria Pia. Una partita dominata dalla squadra di Marco Anversa, che ha saputo imporre il proprio gioco fin dai primi minuti, mostrando una superiorità tecnica e fisica che ha reso la sfida a senso unico. La partenza degli ospiti ha illuso i lombardi, con un calcio piazzato di Tarantola che ha aperto le marcature. Ma la risposta algherese è stata immediata: già al 5’ Spirito ha trovato la prima meta della partita, ribaltando il punteggio. L’Amatori ha così iniziato a prendere il controllo del match, chiudendo il primo tempo in vantaggio e imponendo la propria intensità in ogni fase di gioco.

Nel secondo tempo la squadra di casa ha definitivamente preso il largo, accelerando i ritmi e schiacciando il Cus Milano nella propria metà campo. Le mete di Natchkebia e Delli Carpini, entrambe trasformate da Perello, hanno scavato il solco nel punteggio, mettendo al sicuro il risultato. Il Cus ha tentato una timida reazione con una marcatura di Bolzoni, ma ormai l’inerzia della gara era tutta per i padroni di casa, che hanno chiuso i conti con le segnature di Marchetto e Delrio. La difesa dell’Amatori è stata granitica, concedendo pochissimo agli avversari, mentre in attacco la squadra ha saputo sfruttare ogni occasione con cinismo e precisione. Fondamentale il contributo di Lenoci, eletto man of the match, per la sua presenza costante in tutte le fasi del gioco. Una vittoria pesante, che regala cinque punti in classifica, fortifica il secondo punto e infiamma le ambizioni della formazione algherese in vista delle prossime sfide. La squadra di Anversa dimostra ancora una volta di avere qualità e determinazione per puntare in alto.

Tabellino

Alghero, 08 Marzo 2025

Amatori Rugby Alghero vs Cus Milano Rugby

Risultato: 31 a 10 (5 a 0)

Amatori Rugby Alghero: May, (Delli Carpini) Delrio, (Marrone) Russo, Serra (cap), Calabrò, (Bombagi) Perello, Armani, Fierro, Shelqeti, (Gabbi) Lenoci, Capozzucca, Tveraga, (Canulli) Stefani, (Cincotto) Spirito, (Marcellan) (Marchetto) Natchebia

A disposizione: Cincotto, Marchetto, Canulli, Marcellan, Gabbi, Delli Carpini, Marrone, Bombagi.

Allenatore: Marco Anversa

Cus Milano Rugby: Tarantola, Bolzoni, Randazzo, Cederna, Oleari, Borzone, Colombo, (Mozzi) Alagna, Riboni, (Longo) Galazzi, Tevdoraze, (Festa) Mantovani, Nucci, (Devita) Perini, Parisi. (Erhabor)

A disposizione: De Vita, Mozzi, Erhabor, Festa, Molteni, Longo, Macchi, Anzaghi.

Allenatore: Pietro Boggioni

Arbitro: Luigi Palombi (PG)

Assistenti: A1 Uccheddu (NU) - A2 Dui (NU)

Marcatori:

Primo tempo: 2’ cp Tarantola 0-3, 5’ meta Spirito ntr. 5-3

Secondo tempo: 6’ meta Natchkebia tr Perello 12-3, 12’ meta Delli Carpini tr Perello 19-3, 34’ meta Marchetto tr Delli Carpini 26-3, 36’ meta Bolzoni tr 10 26-10, 40’ meta Delrio ntr. 31-10

Condizioni: giornata soleggiata, 16° C

Spettatori presenti: circa 300

Man of the match: Lenoci

Punti in classifica: Amatori Rugby Alghero 5 - Cus Milano 0