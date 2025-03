Gymnasium Volley Alghero: l'Under-14 vola alle finali, battaglia in Terza Divisione

Settimana intensa per la Gymnasium Volley Alghero, con tre partite disputate tra il 25 febbraio e il 1° marzo 2025. L’Under-14 ha conquistato il terzo posto e l’accesso alla fase finale, mentre la Terza Divisione ha lottato fino al tie-break a Sorso e poi ceduto contro Valledoria.

Martedì 25 febbraio 2025, alle 17:00, l’Under-14 gialla ha giocato a Porto Torres contro la formazione locale, sfiorando la vittoria dopo una partita combattuta punto su punto. Dopo cinque set, la Gymnasium ha ceduto per 3-2 (24/26, 25/19, 25/23, 14/25, 15/8), riuscendo comunque a ottenere il terzo posto in classifica e la qualificazione alla fase finale del campionato.

Sempre martedì 25 febbraio, alle 19:45, la Terza Divisione è scesa in campo a Sorso contro l’Asd Sorso Volley. Anche questa gara è stata una battaglia fino all’ultimo scambio. La Gymnasium ha vinto i primi due set e sembrava in controllo del match, ma le avversarie hanno reagito con determinazione, ribaltando la partita e imponendosi per 3-2 (20/25, 26/28, 25/13, 25/12, 15/3).

Sabato 1° marzo 2025, alle 16:00, la Terza Divisione ha giocato in casa ad Alghero, affrontando l’Asd Ampurias Valledoria. La partita è stata più complicata rispetto alla precedente e le avversarie hanno avuto la meglio con un netto 0-3 (21/25, 21/25, 14/25).

Questa settimana, la Serie D non ha giocato: la partita contro Tempio, originariamente in calendario, era stata anticipata nelle settimane precedenti a causa dell’indisponibilità della palestra avversaria per via del Carnevale. Anche la Seconda Divisione, che avrebbe dovuto affrontare la stessa squadra, ha posticipato il match a data da destinarsi.