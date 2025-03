Cagliari in ritiro da martedì. Decisione condivisa da società e giocatori

Nelle fasi finali si sarebbe potuto fare qualcosa di più, è mancato il gettare il cuore oltre l’ostacolo, dare il tutto per tutto per andare alla ricerca del risultato. Una squadra come il Cagliari, se si vuole salvare, questo lo deve fare sempre. Non può regalare nulla all’avversario. Deve cercare di andare a prendere punti contro chiunque, deve avere sempre quella fame, la cattiveria agonistica richiamata anche dal Mister nel post gara Un'altra considerazione che porta al ritiro anticipato è che la squadra in stagione ha dimostrato di soffrire le gare ravvicinate. Verrà ora svolta una settimana di lavoro diversa, ci si concentrerà da subito tutti insieme sulla gara, con l’auspicio che questo aiuti a scendere in campo con un approccio al match migliore In queste 27 gare sono stati riscontrati aspetti positivi e criticità. Per risolvere le criticità non c’è altra ricetta che lavorare di più e di squadra. Tra due settimane ci sarà la sosta, ma è altrettanto vero che tanti nazionali andranno via. Il ritiro anticipato servirà pertanto allora ad iniziare da subito il lavoro: più tempo insieme per lavorare compatti su tutte le problematiche, studiare e mettere in pratica nuove soluzioni. Tutte queste considerazioni hanno portato alla decisione di cominciare il ritiro già da martedì sera.

La squadra inizierà il ritiro in vista della gara contro il Genoa da martedì, subito dopo l’allenamento del pomeriggio (questo è ufficiale). Una decisione condivisa da Società, Mister e squadra che si basa su diverse considerazioni. Non si tratta di una decisone di pancia, di un ritiro “punitivo” dopo la sconfitta su un campo difficile come quello di Bologna. Ci sono state occasioni in stagione, poche in verità, in cui la squadra non ha fatto la prestazione (es. a Torino). Il primo tempo di Bologna, almeno quello, è stato condotto invece bene. Il ritiro anticipato non nasce allora dalla volontà di “punire” la squadra, ma da un’analisi razionale del momento. Si entra in una fase cruciale del campionato, si mettono le basi per il rush finale. E allora l’attenzione deve tornare ad essere altissima. Nelle ultime gare ci sono stati molti errori individuali e, davanti alle difficoltà, inevitabili, Cagliari che ha giocato contro compagini di alta classifica che giocavano la Champions, non è sembrata scattare una vera reazione.