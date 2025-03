Sport Bologna-Cagliari, Piccoli illude i sardi ma Orsolini firma la rimonta

Allo stadio "Dall'Ara", il Cagliari perde meritatamente (2° KO di fila) per 2-1 in rimonta contro la squadra di Italiano, che sale al 6° posto in classifica a 47 punti. I sardi invece rimangono fermi a quota 25, a +3 sul 18° posto per via del pari dell'Empoli (22 pt) contro il Genoa. Capitolo formazioni: il Bologna scende in campo con il 4-2-3-1, con Orsolini, Fabbian e Domínguez dietro il classe 2004 Castro. Nicola invece disegna il Cagliari con un 4-4-2: Augello e Zortea agiscono sugli esterni mentre Luvumbo e Piccoli formano il tandem d'attacco. Arbitra il signor Zufferli della sezione di Udine. Nel 1T, il Cagliari pensa a difendersi facendolo nella maniera giusta, ma in attacco è stato poco incisivo. Al 3' è subito il Bologna a rendersi pericoloso con un tiro da fuori di Calabria che finisce alla sinistra di Caprile. Al 15', su piazzato dell'ex Lykogiannis, Erlic mette un pallone al centro dell'area ma sia Castro che Fabbian mancano la sfera sulla linea di porta. Al 22', sul primo ed unico tiro in porta, il Cagliari va in vantaggio: Piccoli allarga sulla sinistra per Augello, che crossa perfettamente per il classe 2001, bravo a battere Skorupski di testa. Al 43' il Bologna rimane costantemente in attacco ma il Cagliari fa ottima guardia in difesa. Castro, servito in area da Calabria, si gira e tira ma Caprile blocca. Dopo 2 minuti di recupero si va al riposo sull'1-0 per il Cagliari. Nel 2T, il Cagliari è stato molto deludente. Nicola lascia negli spogliatoi Obert per inserire Felici. È una mossa che non si è rivelata vincente perché, al 47', l'ex Feralpisalò commette un fallo in area sul felsineo Cambiaghi. Al 48' Orsolini su rigore spiazza Caprile e sigla l'1-1. Da quel momento si vede solo un assedio del Bologna, che mostra di avere più forza nelle gambe nonostante il recupero della 9^ giornata giocato giovedì 27 contro il Milan. Al 51', su cross di Cambiaghi, Augello spazza via ma Freuler tenta un tiro al volo che viene bloccato in due tempi da Caprile, il quale si oppone al 53' sul tiro di Castro sul primo palo e poi al 55' mette in angolo su una deviazione insidiosa di Zappa. Un minuto dopo arriva il 2-1 del Bologna: Cambiaghi, sempre sulla sinistra, punta Mina e mette un pallone in area a cercare Orsolini che, libero sul secondo palo, mette in rete. Augello lo lascia completamente solo. Al 67' Nicola effettua alcuni cambi: entrano Coman e Marin per Luvumbo (fastidio muscolare) e Adopo. Tra il 76' e l'84' entrano Gaetano per Zortea e Viola per Makoumbou, ma il Cagliari non ha mai effettuato un tiro verso la porta emiliana, approcciando male il match nel complesso con un atteggiamento rinunciatario. Per salvarsi occorre maggior cattiveria agonistica e grinta, cose che oggi sono mancate in particolar modo nella ripresa. Bisogna cambiare mentalità e giocare ogni partita come si deve, già a partire dalla prossima sfida in casa contro il Genoa di Vieira. Fischio d'inizio fissato per venerdì 7 marzo alle 20:45. I rossoblù sono chiamati ad ottenere i tre punti per evitare di restare impantanati in una classifica che torna (purtroppo) a far preoccupare.