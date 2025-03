Alghero sorpassa la Torres: la Klass Coral vince 72-66 e conquista la settima vittoria stagionale

Con il punteggio di 72-66 la Klass Coral Alghero batte la Sef Torres e la supera in classifica. Musso e compagni sono riusciti a centrare la settima vittoria stagionale in una partita difficile contro un’avversaria insidiosa. Che non sarebbe stato facile conquistare la posta in palio, vista la classifica, lo si sapeva già dalla vigilia ma la Klass Coral Alghero è riuscita a fare sua la partita valevole per la sedicesima giornata del campionato regionale di Serie C che l’ha opposta alla Sef Torres. I sassaresi arrivavano al Pala Manchia da “pari punti” e in campo hanno messo tutta l’intenzione di portarsi a casa quelli in palio. Una buona partenza e una serie prolifica a canestro hanno permesso alla Torres di chiudere in vantaggio sul 18-23 il primo quarto. Già nei secondi 10 minuti, però, i corallini hanno invertito la marcia e hanno cominciato a dettare un ritmo gara che ha consentito a Sahud e compagni di andare sul + 17 (57-40) all’intervallo lungo. Vantaggio che si è mantenuto ma assottigliato, fino al 64-57, anche nella terza frazione. Gli ultimi dieci minuti di partita sono stati i più combattuti con la squadra sassarese che è riuscita a trovare canestri importanti che l’hanno portata vicina alla Klass Coral, più indebolita e stanca e con qualche errore al tiro di troppo ma che, grazie all’attitudine del “non mollare mai”, ha fatto sua gara e posta in palio. Top scorer del match Juan Diego Sahud autore di 21 punti, ben coadiuvato da Victor Musso, con 17 seguito da Matteo Monte con 13. Tra le fila della Torres, il più prolifico è stato Riccardo Angius che ha messo a segno 20 punti. Con questa vittoria la Klass Coral Alghero sale a quota 14 e supera in classifica proprio i sassaresi. Dolores Serra, Ufficio stampa Klass Coral Alghero





I TABELLINI KLASS CORAL ALGHERO – SEF TORRES





KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 7, Monte 13, Tilloca, Sahud 21, Fumanti 2, Musso 17, Cherchi 2, Scalise 6, Busi 4, Simula, Ibba. Allenatore: Longano F.





SEF TORRES: Casu 9, Raffo 8, Angius 20, Tanda , Giordo, Piredda 4, Vargiu 4, Panai 11, Casu 8, Pazzola 2. Allenatore: Marongiu E. PARZIALI: 18-23; 39-17;7-17; 8-9