Alghero espugna Milano: vittoria sofferta ma meritata contro l’Amatori Union (31-37)

L’Amatori Rugby Alghero torna dalla trasferta lombarda con una vittoria pesante, imponendosi 31-37 sull’Amatori Union Milano al termine di un match combattuto e ricco di emozioni. Una gara giocata a viso aperto, con continui ribaltamenti di fronte e un Alghero capace di mantenere lucidità nei momenti decisivi, conquistando anche il punto di bonus.

L’avvio è equilibrato, con Alghero che si porta in vantaggio grazie a un calcio piazzato di Delli Carpini al 3’ (0-3). I padroni di casa rispondono al 12’ con una meta di Marroccoli, trasformata da Riva, per il primo sorpasso (7-3). I sardi si rimettono in scia con un altro calcio di Delli Carpini (7-6), ma Milano accelera al 26’ con una meta di Bianchetti, trasformata da Crepaldi (14-6).

Poco prima dell’intervallo, Alghero reagisce e accorcia con una meta di Perello Alvarez, trasformata da Delli Carpini, che manda le squadre al riposo sul 14-13.

Il secondo tempo si apre con l’Amatori Union che allunga grazie a una meta di Casarin, trasformata da Riva (21-13). Alghero non si scompone e risponde immediatamente con una meta di Natchkeba al 5’ (21-18). I sardi continuano a spingere e al 12’ trovano il sorpasso con Lenoci, meta trasformata da Delli Carpini (21-25).

La partita resta apertissima e al 19’ Alghero allunga ulteriormente con Fierro, meta trasformata ancora da Delli Carpini (21-32). Milano tenta la reazione e accorcia le distanze al 23’ con una meta di Guidetti, trasformata da Riva (28-32). Ma i sardi non lasciano spazio a ulteriori rimonte e al 30’ chiudono la partita con la seconda meta personale di Fierro (28-37). Nel finale, un piazzato di Riva al 37’ fissa il punteggio sul definitivo 31-37.

Una vittoria sofferta ma fondamentale per Alghero, che espugna un campo difficile dimostrando maturità e compattezza. Il successo, accompagnato dal punto di bonus, rafforza il morale della squadra in vista dei prossimi impegni.

Tabellino

AMATORI UNION-ALGHERO 31-37 (14-13)

Marcatori

1T: 3' cp Delli Carpini (0-3), 12' m Marroccoli tr Riva (7-3), 24' cp Delli Carpini (7-6), 26' m Bianchetti tr Crepaldi (14-6), 38' m Perello Alvarez tr Delli Carpini (14-13)

2T: 2' m Casarin tr Riva (21-13), 5' m Natchkeba (21-18), 12' m Lenoci tr Delli Carpini (21-25), 19' m Fierro tr Delli Carpini (21-32), 23' m Guidetti tr Riva (28-32), 30' m Fierro (28-37), 37' cp Riva (31-37)

Amatori Union

Crepaldi (60' Elemi), Bertossi G. (53' Brasher), Bianchetti, Casarin, Ronza, Riva, Fontana (71' Bertossi F.), Mastromauro, Pirotta (53' Signorelli), Marroccoli (58' Cordoni), Carozzo, Proietti, Ferlisi, Guidetti (71' Rondani), Cisimo (48' Rolla). A disposizione: Arnaboldi. All. Grangetto.

Alghero

Delli Carpini, Delrio, Russo, Serra, May, Perello Alvarez, Armani, Fierro, Marcellan (44' Marchetto), Lenoci, Canulli, Capozucca, Cincotto (78' Stefani), Shelqeti, Natcheba. A disposizione: Spirito, Tveraga, Rapisarda, Calabrò, Bombagi. All. Anversa.

Cartellini

Giallo 24' pt Riva (AU), 28' pt Fierro (Alghero)

Calciatori

Riva (AU) 4/4, Crepaldi (AU) 1/1, Delli Carpini (Alghero) 5/7

Arbitro

Santocono (RG)

Assistenti

Romascu, Di Fruscia