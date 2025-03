Sport Pallacanestro Reggiana abbatte la Dinamo Sassari

Dopo la pausa dovuta agli impegni delle Final Eight di Coppa Italia, la Dinamo Sassari subisce- purtroppo- una pesantissima battuta d’arresto nella gara- valida come 20° turno di Lba,-che l’ha vista opposta all’ostica Pallacanestro Reggiana. Un match, svoltosi- poche ore fa- al PalaBigi della città emiliana, in cui la compagine sarda ha iniziato l’incontro indubbiamente con una notevole grinta e ardore (primo periodo “chiuso” in vantaggio sul risultato di 25-19), ma che, successivamente, nel proseguo della contesa ha subito il gioco “macinato” dall’ottimo team biancorosso, il quale è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio terminando la gara sul risultato di 84-58. In merito al match, primi minuti di gioco, come abbiamo precedentemente affermato, caratterizzati da una gara molto combattuta, in cui le due compagini in campo lottavano su ogni pallone rincorrendosi nel punteggio, ma con una Dinamo (praticamente sempre) davanti nel punteggio e una compagine emiliana che -almeno in questa parte dell’incontro - cercava di restare attaccata al treno isolano (14-14 a metà del periodo). Squadra reggiana -inoltre-che, nella seconda parte della prima frazione, doveva soccombere (temporaneamente) al gioco proposto dalla team allenato dall’ottimo mister Bulleri, il quale era in grado di “chiudere” il periodo sul risultato di 25-19 in proprio favore. Esito, quello appena menzionato, che certamente sembrava essere la premessa di un match estremamente interessante e bello da vedere per tutti gli appassionati della palla a spicchi di fede biancoblù. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la gara tuttavia proponeva, inizialmente, un Banco capace di mantenere il vantaggio precedentemente accumulato, ma che- poco dopo- vedeva il roster capitanato dall’esperta ala lituana Eimantas Bendzius subire il ritorno della squadra biancorossa, la quale era capace di “sorpassare” nel punteggio la compagine sarda chiudendo il secondo periodo in vantaggio(43-37), un risultato, quest’ultimo, che incominciava a porre il match su binari indubbiamente consoni all’UnaHotels. Al ritorno sul parquet per la disputa del terzo periodo, infatti, la Pallacanestro Reggiana non solo era in grado di mantenere il divario antecedentemente menzionato, ma anche abile nell' incrementarlo dapprima sul +10 (23° minuto di gioco) e successivamente sul +12 al 28° (59-47 in termini di punteggio), situazione che poneva il match ulteriormente indirizzato dalla parte del team reggiano. Risultato al termine del quarto in questione Pallacanestro Reggiana 65- Dinamo Sassari 49. In merito all’ultima parte della contesa, l’incontro “offriva” una squadra emiliana che amministrava il pesante divario inflitto alla compagine biancoblù, ma anche che era in grado di continuare a infilare, senza alcuna pietà, la retina isolana (+23 a circa 4 minuti dal termine della gara) portando a casa una meritata vittoria per il proseguo della Regular Season. Esito finale del match- quindi- come abbiamo precedentemente detto Pallacanestro Reggiana 84- Dinamo Sassari 58. In chiusura desideriamo ricordarvi il prossimo impegno del team sardo. Questo avverrà il giorno 9 marzo 2025 alle ore 12.00 contro l’ottima Reyer Venezia allenata dall’esperto tecnico Andrea Mazzon.