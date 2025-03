I pronostici di MR SIMON. Scommesse sportive

Roma Como 2 marzo ore 18.00 È una partita tosta per I ragazzi di Ranieri. All' andata la spuntò il Como ma è bene ricordare che i giallorossi hanno vinto le ultime tre gare del torneo senza subire reti. Gli ospiti vengono da due vittorie consecutive in campionato e proveranno a sbancare l'Olimpico registrando tre successi di fila. Vi proponiamo il segno 12 quota 1.28 Risultato esatto Roma Como 2 1 quota 8.50 Milan Lazio 2 marzo ore 20.45 All' andata fini 2 2 all' Olimpico. Al Meazza la sinfonia sarà probabilmente diversa; I rossoneri, che vengono da due sconfitte consecutive hanno però una cabala positiva contro i biancocelesti, avendo vinto in sette delle ultime otto gare disputate in casa contro la Lazio. Vi consigliamo il segno 1 quota 2.10 risultato esatto Milan Lazio 3 1 quota 17.00 Buona fortuna appassionati di calcio e carissimi lettori di Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

Giornata numero 27 della massima serie ai blocchi di partenza. In attesa di sapere cosa ci riserverà questo weekend di calcio entriamo insieme nel mondo dei numeri; Si presentano scontri diretti soprattutto ai piani alti della classifica quindi optiamo per una TRIS con i segni 1X2 e vediamo di associarli in relazione al termometro attuale delle compagini che si incroceranno.