La Web Project Sottorete chiude la prima fase in grande stile: netto 3-0 sulla Silvio Pellico 3p





La Web Project Sottorete chiude con il botto la prima fase del campionato di Serie D regionale maschile di pallavolo. Il 3-0 rifilato al Silvio Pellico 3p (25-13, 25-16, 25-19) nel match disputato alla palestra delle scuole medie Maria Carta in via Malta ad Alghero è la perfetta sintesi di una squadra che ha ritrovato slancio nel momento cruciale della stagione. Con questa vittoria, la squadra algherese si riprende il terzo posto in classifica, superando nuovamente il Centro Commerciale Terranova, che lo aveva scavalcato dopo l’ultimo ko.

Un match dominato sin dalle prime battute, con Alghero in totale controllo del gioco. Primo set chiuso con un eloquente 25-13, grazie a un’ottima gestione in battuta e alla solidità del muro. Nel secondo parziale, il Silvio Pellico 3p prova a resistere, ma la Web Project mantiene alto il ritmo e chiude senza affanni sul 25-16. Il terzo set è più combattuto, con coach Enrico Granese che dà spazio a tutta la rosa, concedendo minuti preziosi ai più giovani. Nonostante ciò, la supremazia algherese resta evidente: 25-19 e partita archiviata.

A fine gara, il coach Enrico Granese ha commentato soddisfatto: “Abbiamo fatto un’ottima partita, facendo girare tutti i ragazzi. Abbiamo vinto agilmente 3-0 e nell’ultimo set i ragazzi hanno avuto più spazio, quindi è stata una bella gara. Sono molto contento, ora ci prepariamo per i playoff e vediamo cosa riusciremo a fare”.

Con 29 punti all’attivo, la Web Project Sottorete chiude la prima fase del campionato al terzo posto, un piazzamento che le permette di affrontare i playoff con fiducia e determinazione. Ora si alza l’asticella: la seconda fase sarà un banco di prova decisivo per una squadra che ha dimostrato carattere e qualità.