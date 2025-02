Sottorete Alghero domina e consolida la vetta: netto 3-0 su Ermes Volley Tempio

La Sottorete Alghero non si ferma. Nel match disputato sabato 22 febbraio alla palestra delle scuole medie Maria Carta di via Malta ad Alghero la capolista del campionato provinciale di Prima Divisione maschile di pallavolo ha travolto l’Ermes Volley Tempio con un perentorio 3-0 (25-14, 25-14, 25-20), ribadendo la propria superiorità tecnica e consolidando il primo posto in classifica.

Una partita mai in discussione, gestita con autorità dai ragazzi di coach Enrico Granese, che hanno imposto fin dall’inizio il proprio ritmo, senza lasciare spazio agli avversari. Un dominio in tutti i fondamentali: ricezione solida, battuta efficace e attacchi precisi. L’Ermes Volley Tempio ha provato a resistere, ma la qualità della Sottorete Alghero è emersa in maniera evidente, permettendo alla squadra di chiudere agevolmente i primi due set con un doppio 25-14.

Nel terzo parziale, complice un fisiologico calo di concentrazione, il match si è mantenuto più equilibrato, con Tempio che ha cercato di rimanere agganciato nel punteggio. Tuttavia, nei momenti decisivi, Alghero ha saputo ritrovare lucidità e chiudere il set 25-20, evitando sorprese.

A fine gara, il tecnico Enrico Granese ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra: “La gara di sabato è stata ben giocata, abbiamo vinto agilmente dimostrando di essere primi per un motivo. I ragazzi hanno fatto una partita ottima. Qualche sbavatura c’è stata, dovuta ai cali di concentrazione però siamo stati sempre in controllo, ci può stare. L’importante è che la prestazione sia stata di alto livello”.

Con questo successo, la Sottorete Alghero sale a quota 34 punti in classifica, con un cammino quasi perfetto: 11 vittorie su 12 partite disputate, 35 set vinti e solo 6 persi. Un ruolino di marcia che conferma la solidità della squadra e la proietta verso le fasi decisive della stagione con il vento in poppa.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno, con la consapevolezza che il primato è nelle proprie mani. La Sottorete Alghero vuole continuare a macinare punti e prestazioni, inseguendo l’obiettivo di un campionato da protagonisti assoluti.