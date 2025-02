L'opinione di Dambra: Cagliari-Juventus 0-1 - Uno straordinario Caprile evita la debacle

Alla "Domus" il Cagliari perde 1-0 contro la Juventus, reduce dall'eliminazione dalla Champions di mercoledì scorso contro il PSV ai play-off per il pass agli ottavi.

Nicola schiera lo stesso modulo visto a Bergamo: un 4-5-1 con Piccoli unica punta, Zortea e Felici sugli esterni e, a centrocampo, Makoumbou, Adopo e Deiola. Thiago Motta, invece, disegna la Juventus con un 4-2-3-1: dietro Vlahovic agiscono Conceição, McKennie e Yildiz. Arbitra il signor Colombo di Como.

Nel primo tempo abbiamo assistito a un totale dominio della Juventus per almeno 35 minuti. Al 12', infatti, la Juventus realizza il gol dello 0-1: Adopo effettua un retropassaggio e Mina, ingenuamente, si perde Vlahovic, che salta anche Caprile e mette in rete col sinistro a porta vuota. Al 22', su rinvio di Di Gregorio, la sfera arriva a Yildiz, il quale controlla di testa e calcia a botta sicura: Caprile mette in angolo. Tre minuti dopo, Vlahovic, sulla destra, mette un pallone in area e Augello commette un erroraccio incomprensibile in scivolata, permettendo a Conceição di calciare di precisione, ma Caprile dice di no. Al 28', su ripartenza dei bianconeri, Vlahovic serve centralmente Yildiz, ma Caprile stavolta si oppone col piede. Al 34' Locatelli, praticamente mai contrastato dal Cagliari, calcia dal limite dell'area, ma la sfera è alta sopra la traversa.

Il primo tiro in porta del Cagliari arriva al 36': su cross da sinistra di Felici, Zortea ci prova con un destro ciabattato, ma Di Gregorio blocca senza problemi. Al 41' Luperto prova di testa su corner, ma la palla termina a lato. La prima frazione si chiude senza recupero, con la squadra di Motta in vantaggio.

Nel secondo tempo Nicola lascia negli spogliatoi Felici e inserisce Zito Luvumbo dopo due mesi (era infortunato alla caviglia sinistra). È proprio lui a ravvivare un po' il Cagliari in questa ripresa con i suoi scatti sulla fascia sinistra e si procura subito una punizione facendo ammonire Weah. Al 57' entra Coman per Felici. Al 65', su cross di Zappa, Adopo colpisce di testa, ma Di Gregorio blocca.

Al 69' altri due cambi per il Cagliari: dentro Viola e Marin per Adopo e Zortea.

Al 78' la Juventus sfiora lo 0-2: su lancio lungo in verticale di Douglas Luiz, Vlahovic calcia tutto solo davanti a Caprile, che si oppone. Il serbo si lamenta però di una spinta da dietro di Luperto con le braccia e reclama un rigore nettissimo, ma il VAR e l'arbitro non sono di quest’avviso.

All'82' e 83' il Cagliari crea due sussulti: prima con una punizione di Marin smanacciata da Di Gregorio, poi con Coman che fallisce in area di rigore con il sinistro su invito di Mina.

Nei sei minuti di recupero finali succede di tutto: al 91' Viola ci prova dalla distanza, ma non inquadra la porta; al 93' e 95' il Cagliari si salva dall'eventuale raddoppio bianconero con Kolo Muani (entrato al 63' per Conceição), che trova il taglio di Yildiz, il quale calcia trovando ancora una volta un attento Caprile. Poi Zappa anticipa con un tackle Vlahovic, sempre su assist del francese.

Al 96' arriva il triplice fischio: finisce 1-0 per i bianconeri.

Il Cagliari ha regalato il primo tempo alla Juventus e non è stata sufficiente la grinta messa in campo nella ripresa, nonostante Nicola abbia schierato tutti gli elementi offensivi all'arrembaggio con un 4-2-4.

Tranne i rossoblù, il Lecce e l'Empoli, tutte le altre dirette concorrenti hanno fatto punti, con Como, Parma, Verona e Venezia che hanno mosso la classifica. Il vantaggio dei rossoblù sulla zona calda occupata dall'Empoli (ieri sconfitto in casa dall'Atalanta per 0-5) è ora di quattro punti.

Il prossimo impegno del Cagliari sarà, come sempre, impegnativo: i rossoblù andranno al "Dall'Ara" a sfidare il Bologna di Italiano. Il match si giocherà domenica prossima (2 marzo) con fischio d'inizio alle ore 15.