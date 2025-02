L'extra time di Mr Simon: Cagliari, passo falso alla Domus - la Juventus vince di misura

Serata amara per il Cagliari, che davanti a una Unipol Domus sold out cede il passo alla Juventus, vittoriosa con il minimo sforzo. Il gol decisivo arriva al 12' con Dusan Vlahovic, lesto ad approfittare di un clamoroso errore di Yerry Mina nel controllo di un retropassaggio. L'attaccante serbo anticipa il difensore, salta Caprile e deposita in rete il pallone dell'1-0. Un colpo duro per i rossoblù, che faticano a trovare le contromisure alla pressione avversaria.

Nel primo tempo, la squadra di Davide Nicola soffre il palleggio bianconero, trovando qualche difficoltà nel costruire azioni degne di nota. La Juve, dal canto suo, sfiora il raddoppio in più occasioni, trovando un Caprile attento e reattivo tra i pali. La prima frazione scivola via senza particolari squilli per il Cagliari, che non riesce mai a impensierire Szczesny.

La ripresa segue lo stesso copione. Nicola prova a scuotere i suoi inserendo Luvumbo al posto di Felici, ma il cambio non porta i risultati sperati: il Cagliari continua a soffrire e non tira mai in porta. La Juventus mantiene il controllo del gioco e al 73' sfiora il raddoppio ancora con Vlahovic, che si invola verso la porta ma si infrange contro Caprile, nuovamente decisivo nel mantenere i suoi in partita.

L’ingresso di Pavoletti non cambia le sorti della gara: il Cagliari chiude senza mai impensierire la difesa bianconera e incassa una sconfitta che rallenta la corsa salvezza. Prestazione sottotono per i rossoblù, imbrigliati dal pressing alto juventino e incapaci di costruire trame di gioco efficaci. Caprile, ancora una volta il migliore in campo, ha richiamato più volte i compagni alla massima concentrazione, segno di una squadra che fatica a mantenere lucidità nei momenti chiave.

Nicola ha rinunciato a un trequartista puro dal primo minuto, una scelta che ha lasciato il Cagliari privo di riferimenti offensivi nella fase di costruzione. Contro una squadra ricca di qualità sarebbe stato più opportuno giocare a specchio, ma l’impressione è che l’obiettivo fosse il pareggio. Quando si scende in campo per non prenderle, spesso si finisce per perderle.

Una delle poche note positive è Luvumbo, autore di alcune accelerazioni che hanno dato un minimo di vivacità alla manovra. Forse il suo ingresso andrebbe dosato con più strategia, sfruttandone la rapidità negli ultimi venti minuti per scardinare difese stanche.

Testa alla prossima gara: il cammino verso la salvezza è ancora lungo, ma serve un cambio di passo per evitare pericolose distrazioni.