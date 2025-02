Gymnasium Alghero, una vittoria da grande squadra: battuta Junior Volley Sassari per 3-1

Un inizio in salita, poi la svolta e una vittoria da squadra matura. La Gymnasium Alghero porta a casa i tre punti nella quattordicesima giornata del Girone C di Serie D Femminile, battendo la Asd Junior Volley Sassari per 3-1 (19-25, 25-14, 25-22, 25-18). Un successo importante per consolidare il quarto posto in classifica, con 30 punti all’attivo e la consapevolezza che il potenziale per ambire più in alto c’è tutto.

Ma non è stata una passeggiata. Il primo set si è rivelato un rompicapo: problemi in battuta, una fase di muro-difesa poco incisiva e difficoltà nel chiudere il punto hanno permesso alle avversarie di prendere fiducia. “Abbiamo iniziato male, non riuscivamo a tenerci la battuta e, pur difendendo bene, facevamo fatica a finalizzare” ha commentato il coach Pasqualino Sotgia.

Poi, la reazione. Dal secondo set in poi, la Gymnasium ha trovato ritmo e continuità, alzando il livello del side-out e mettendo in difficoltà le avversarie con un servizio più efficace. Il 25-14 ha rimesso subito le cose in equilibrio. Nel terzo parziale, più combattuto, la squadra ha dovuto gestire una Junior Volley più aggressiva, ma la maggiore qualità si è fatta sentire nei momenti decisivi: 25-22 e sorpasso nel conto dei set.

Il quarto ha confermato la crescita delle algheresi: il cambio palla è diventato più fluido, la correlazione muro-difesa ha iniziato a funzionare e l’attacco ha trovato soluzioni più rapide ed efficaci. Il 25-18 finale ha chiuso la pratica, consegnando alla Gymnasium una vittoria meritata.

“Eravamo superiori all’avversario, ma il primo set deve farci riflettere. In partite più impegnative, certi cali di concentrazione si pagano” ha sottolineato Sotgia, consapevole che i dettagli faranno la differenza nelle sfide più difficili.

La Gymnasium Alghero conferma così la sua presenza nel gruppo di testa, inseguendo Torres Volley e Orion Sassari, mentre la vetta, occupata da Zurich Nuoro Pvn, resta distante. Ma la stagione è ancora lunga e la squadra ha dimostrato di poter crescere, set dopo set, partita dopo partita.