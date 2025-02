Amatori Rugby Alghero, per l'under 18 vittoria sofferta ma con bonus: Olbia battuto 34-22

Alghero non fa sconti. Al Maria Pia, l'under 18 dell’Amatori centra la vittoria contro l’Olbia nella seconda giornata del girone di ritorno e si prende cinque punti fondamentali per la classifica. Un successo che sembrava in cassaforte già nel primo tempo, ma che ha rischiato di complicarsi nella ripresa.

L’inizio è da manuale: dopo appena un minuto, Rapisarda sfonda la linea e vola in meta, trasformata da Yari Mura. Passano due minuti e arriva subito il raddoppio di Pisoni. L’Olbia prova a riorganizzarsi, ma l’Amatori gioca sul velluto: gioco fluido, difesa solida e un primo tempo che si chiude con un perentorio 27-5, con gli ospiti che trovano solo una meta per non affondare del tutto.

Ma nel rugby, si sa, mai cantare vittoria troppo presto. E infatti nella ripresa Alghero si blocca, l’Olbia ne approfitta e rientra in partita. Meta dopo meta, gli ospiti si rifanno sotto fino al 27-22, riaprendo una gara che sembrava ormai chiusa. E qui scatta l’allarme: l’Amatori è in superiorità numerica (l’Olbia gioca in tredici per un’espulsione definitiva e una temporanea), eppure va in apnea, come se la pressione della vittoria fosse diventata un peso insostenibile.

A riportare la nave in rotta è Andreetto, che segna la meta della sicurezza e permette all’Amatori di allungare sul definitivo 34-22. Un sospiro di sollievo e vittoria con bonus. Rapisarda si prende la copertina con quattro mete e una prestazione da leader. Il Maria Pia applaude, l’Amatori mantiene il punteggio pieno e guarda avanti.

L’unica formazione catalana a scendere in campo in questo weekend è stata l’Under 18, che ha portato a casa una vittoria importante dimostrando maturità e carattere. Il resto dell’Amatori Rugby Alghero era fermo, ma i giovani hanno onorato il campo con una partita ben gestita, giocata con intensità nel primo tempo e controllata nella ripresa. L'allenatore Matteo Toniolo ha elogiato la prestazione della squadra soprattutto sulla grinta nel finale, sottolineando la crescita del gruppo. Un weekend che ha visto solo l’Under 18 difendere i colori dell’Amatori Alghero, confermando la qualità del vivaio e il lavoro costante sul settore giovanile.