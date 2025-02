Sport Davide Nicola conferma lo schema: contro la Juventus nessun stravolgimento tattico

Nessun stravolgimento tattico. Davide Nicola terrà in piedi il medesimo schema dell’ultimo periodo con tre dietro l’unica punta Piccoli. Come rifinitore corrono per una maglia Viola e Gaetano, con il primo leggermente favorito considerato che il secondo ha avuto a disposizione pochi allenamenti per convincere il mister dopo l’inizio settimana tribolato a causa di un infortunio. Nella zona nevralgica anche Deiola pone la sua candidatura nella coppia davanti la difesa, laddove sono in tre a contendersi il posto con Makoumbou e Adopo che ultimamente sono partiti sempre titolari. Fra i tre dietro la punta difficile che non vengano confermati Zortea (a destra) e Felici (sulla catena esterna opposta) dopo le buone prestazioni di questi ultimi tempi. In difesa invece restano i dubbi sul futuro di Palomino il quale, se dovesse davvero partire per l’Argentina (Talleres Cordoba) lascerebbe il reparto numericamente scoperto. Il Cagliari preferirebbe che il giocatore restasse, anche perchè ha sempre mostrato attaccamento e professionalità, resta il fatto che Palomino vorrebbe giocare di più e magari più avanti nel tempo dovrà prendere una decisione definitiva riguardo al suo futuro. Al momento Mina e Luperto offrono garanzie ed il terzo di sinistra, Augello, si contenderà la maglia di titolare con il giovane Obert.