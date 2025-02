Sport Escono tutte e tre le formazioni italiane impegnate nei “play-off” di Champions. L’Italia perde punti nel “ranking stagionale Uefa”

La tripla eliminazione di Milan, Atalanta e Juventus ha complicato tremendamente la corsa al secondo posto nel “ranking stagionale Uefa” per le squadre italiane: il quinto posto in Champions per la prossima stagione è sempre più distante. Sono stati un martedì ed un mercoledì sera disastrosi per le italiane nella massima competizione europea: i rossoneri hanno pareggiato con il Feyenoord salutando la competizione e portando in dote le briciole derivanti dal risultato ottenuto, mentre la Dea ha concluso la sua corsa perdendo nettamente con il Bruges. La Juventus ha poi chiuso il cerchio cedendo ai supplementari al PSV Eindhoven. L’Italia ha ridotto di pochissimo il suo distacco dalla Spagna, attualmente seconda, ma l’eliminazione di tre formazioni peserà inevitabilmente nel duello con il calcio iberico. La Liga potrà schierare il Real Madrid, vittorioso contro il Manchester City. Un ridimensionamento pesante e inaspettato per il calcio italiano. A preoccupare, però, è il futuro prossimo: in Champions, la competizione che garantisce più punti, la Spagna può già oggi contare su tre squadre agli ottavi, Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid, mentre dell’Italia è certa soltanto l’Inter. In Europa League la situazione è in equilibrio: la Lazio è già qualificata agli ottavi, la Roma andrà a caccia della qualificazione contro il Porto, mentre gli spagnoli vantano l’Athletic Bilbao già qualificato e aspettano il risultato del ritorno tra Real Sociedad e Midtjylland. Ecco perché recuperare punti sarà complicatissimo, un po’ per il minor numero di squadre che porteranno punti, ma anche perché quelli conquistati andranno divisi per le squadre al via delle competizioni: otto per l’Italia, sette per la Spagna. Al momento in testa c’è l’Inghilterra, virtualmente irraggiungibile con 20.892, seguita dalla Spagna a 18.035 e dall’Italia con 17.812, mentre quarto è il Portogallo a 15.550 e quinta la Germania con 15.546. Decisamente complicato, se non definitivamente compromesso, l’assalto al quinto posto in Champions. In questa stagione sono cambiati i criteri di assegnazione dei punti per il ranking della Uefa. Rispetto a quella passata, è stato aggiornato il peso specifico della Champions League rispetto a Europa League e Conference: i punti nella competizione più importante contano di più rispetto a prima, sia per le partite singole che per la qualificazione alla fase successiva. Il primo posto in Champions varrà 12 punti, in Europa League 6, in Conference 4. A questi vanno sommati punti per ogni vittoria o pareggio, cifra poi da dividere per il numero totale di squadre al via della stagione, quindi 8 nel caso dell'Italia. Il calcio è un gioco di squadra anche tra i vari club di un Paese.