Il Rally Terra Sarda conferma il proprio respiro internazionale

Il Rally Terra Sarda si ritaglia nuovamente un ruolo da protagonista all'interno del TER Series, la competizione che tocca scenari unici attraverso cinque continenti. Dopo le tappe in Nuova Zelanda (Otago), Messico (Guanajuato) e Barbados, la carovana del rally approderà sulle spettacolari strade della Sardegna, pronte a offrire un mix perfetto tra bellezza naturale e sfida tecnica.

L’evento, ormai una garanzia nel panorama internazionale, sarà anche valido per il TER Historic, competizione riservata alle vetture storiche, e per la Coppa Rally di Zona 10, rendendo il fine settimana motoristico un crocevia per piloti e team di rilievo.

La regia dell’evento è affidata ancora una volta alla Porto Cervo Racing, realtà che con passione e professionalità ha portato la manifestazione ai vertici del settore. Mauro Atzei, presidente della scuderia, esprime soddisfazione per il riconoscimento ottenuto:

“Questo è il frutto di un impegno costante che ha elevato il Rally Terra Sarda a vetrina internazionale. La nostra isola si conferma un gioiello capace di incantare con i suoi paesaggi mozzafiato e una cultura unica nel suo genere”.

Il Rally Terra Sarda non è solo competizione, ma anche promozione del territorio. L’evento rappresenta un palcoscenico esclusivo per mettere in luce le eccellenze locali, dalla gastronomia alle tradizioni, fino alle suggestioni paesaggistiche che rendono la Sardegna una destinazione d’élite.

Grande attenzione sarà dedicata anche ai temi della sostenibilità ambientale e dell’impegno sociale, con iniziative collaterali pensate per coinvolgere attivamente la comunità e i visitatori.

In vista della gara, Porto Cervo Racing ha già avviato un piano di promozione oltre confine, con tappe di presentazione in eventi di rilievo come l’Arctic Rally in Finlandia e il Rally Two Castles in Croazia. L’obiettivo è rafforzare il legame tra il rally e il mondo del motorsport globale, accrescendo ulteriormente l’appeal della manifestazione.

Grazie al supporto di ACI Sport e alla collaborazione con partner strategici come Mirtò, il Rally Terra Sarda si conferma molto più di una semplice competizione: un ambasciatore della Sardegna nel mondo, un evento che unisce sport, cultura e territorio in un’unica, spettacolare celebrazione.