Monserrato, giovani talenti in pedana: la RitmicAmica entusiasma il pubblico

MONSERRATO – 253 ginnaste hanno calcato la pedana del Centro Sportivo Riu Saliu l’8 febbraio per la seconda gara regionale PGS Sardegna di ginnastica ritmica, un appuntamento che ha unito competizione e spettacolo in un’atmosfera di grande entusiasmo.

Tra loro, 116 piccolissime atlete, nate tra il 2017 e il 2020, hanno affrontato con determinazione ed emozione gli esercizi al corpo libero e con piccoli attrezzi come palla, cerchio, fune e clavette. A condividere la pedana, anche le ginnaste più grandi, impegnate negli esercizi di squadra e individuali.

Alla manifestazione hanno preso parte otto società: ASD Turbo (Dolianova, organizzatrice), Airone (Santadi), Aerobic (Donori), Attitude (Guspini), Dafne (San Gavino Monreale), Erre Esse (Sant’Andrea Frius), Flamingo (Terralba) e My Cocoon (Assemini).

La RitmicAmica non è stata solo un’occasione di gara, ma un momento di crescita per tutte le atlete coinvolte, nel pieno spirito dei valori PGS. Il prossimo appuntamento è già fissato per l’8 e 9 marzo a Sinnai, con il settore agonistico, mentre il 25 e 26 aprile si tornerà in pedana con un nuovo evento RitmicAmica.