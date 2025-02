Endurance: al Festival Terre Toscane vittorie per i sardi Marras, Pintori e Mulas

Il 2025 inizia alla grande per l'endurance sardo che nelle gare disputate all'Arezzo Equestrian Centre per il Festival Terre Toscane ha ottenuto tre primi posti con tre binomi tutti isolani. La dimostrazione di quanto bene stia lavorando nella disciplina la Fise Sardegna.

Nella Cei 1* juniores Young Riders sulla distanza di 100 km vittoria di Marica Anna Marras in sella al purosangue arabo Caos del Ma. La diciassettenne amazzone del Circolo Ippico Li Nibbari di Santa Teresa, sotto la guida del tecnico Fise Anna Teresa Vincentelli, ha saputo aumentare l'andatura nell'ultimo anello per vincere in volata. Non a casa Marica Anna Marras è campionessa italiana in carica Young Riders della Cei 2*sui 120 km.

Successo in volata anche per Fabrizio Pintori nella Cei 1* senior, in sella all'anglo-arabo Campadi Tue. Pure il cavaliere portotorrese del Circolo Li Nibbari ha prevalso grazie alla veloce andatura nell'ultimo giro.

Volata addirittura a tre nella Cei 2* sui 120 km. Ha tagliato per primo il traguardo Yari Perrotti su Bandito Nek, ma i giudici lo hanno eliminato per zoppia del cavallo e così la vittoria è andata a Salvatore Mulas sul purosangue arabo Aristanis.

Particolare da sottolineare: tutti e tre i cavalli della pattuglia sarda hanno anche vinto la Best Condition, vale a dire la condizione migliore del cavallo al termine della gara.

I successi in realtà sono quattro, ma il quarto riguarda soltanto il cavallo Zaira del Ma, proveniente dall'allevamento isolano e montato dall'abruzzese Jacopo Di Matteo: il binomio si è imposto nella Cei 3* sulla distanza di 160 km. Anche il quarto cavallo sardo ha vinto la Best Condition.

Da segnalare che alla gara internazionale di endurance ad Arezzo hanno preso parte anche altri cavalieri e amazzoni della Sardegna, che pur restando fuori dal podio hanno comunque portato a termine buoni percorsi. Nella debuttanti (27 km) sesto posto per Giorgia Sanna e decimo per Costantino Sanna. Nella Cei 1* sesto posto per Paola Musio e undicesimo per Alessia Mattera.