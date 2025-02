Amatori Rugby Alghero U18: Vittoria netta contro Sinnai, Toniolo esalta la maturità del gruppo

Un altro aspetto rilevante della partita è stata la collaborazione con il Rugby Sassari, già avviata nelle scorse settimane e che continua a dare i suoi frutti. “Ieri hanno esordito tre ragazzi del Sassari con l’Under 18: Tommaso Esposito, Mattia Marras e Federico Muroni, quest’ultimo già in campo dalla scorsa settimana. Questa collaborazione sta funzionando bene, e prossimamente ricambieremo andando ad allenarci e a disputare delle partite a Sassari”. Con questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero U18 dimostra di avere non solo qualità tecniche, ma anche la giusta mentalità per affrontare la seconda fase del campionato con ambizione. Toniolo e il suo staff continueranno a lavorare per affinare ulteriormente la prestazione del gruppo, con l’obiettivo di mantenere alto il livello e raggiungere traguardi importanti.

Inizia nel migliore dei modi la seconda fase del campionato per l’Under 18 dell’Amatori Rugby Alghero, che domenica in casa supera nettamente il Sinnai con un convincente 40-10. Una prestazione dominata dal primo minuto, con tre mete già nella prima frazione di gioco e una gestione solida del vantaggio fino al fischio finale. “È stata una prova di maturità per i ragazzi – ha commentato soddisfatto l’allenatore Matteo Toniolo –. La partita è stata dominata, lo diciamo chiaramente. Abbiamo chiuso il primo tempo con tre segnature e, nonostante il risultato acquisito, i ragazzi non si sono fermati, continuando a giocare e cercare punti fino alla fine”. Tuttavia, il tecnico ha sottolineato anche un piccolo aspetto da migliorare: “Abbiamo subito due mete evitabili, probabilmente dovute a un calo di concentrazione. È normale che possa succedere, ma dobbiamo lavorare per ridurre questi momenti”.