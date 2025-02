Klass Coral Alghero, vittoria di carattere: 77-73 sull’Antonianum e quinto posto in classifica

I TABELLINI

KLASS CORAL ALGHERO – ANTONIANUM QUARTU 77-73





KLASS CORAL ALGHERO: Cesaraccio 8, Monte 3, Tilloca 5, Sahud 33, Fumanti, Musso 15,

Salvatori, Manunza, Cherchi 7, Scalise 4, Busi, Simula 2. Allenatore: Longano F.





ANTONIANUM QUARTU: Piras E. 1, Pirisi, Piras G. 2, Putignano 29, Tiragallo, Biggio 4, Jordan

10, Onnis 7, Carrucciu 10. All. Atella A.

PARZIALI: 21-20; 19-10; 13-19; 24-24

Vittoria importante per la Klass Coral Alghero, che domenica 9 febbraio, al Pala Manchia, ha superato l’Antonianum Quartu con il punteggio di 77-73, guadagnando due punti fondamentali per salire a quota 12 e conquistare il quinto posto in classifica. La squadra di coach Fabrizio Longano ha reagito immediatamente dopo la sconfitta subita nel recupero di mercoledì contro il Calasetta, sfoderando una prestazione di carattere davanti al pubblico amico. La gara, valevole per la tredicesima giornata del campionato regionale di Serie C, è stata combattuta fin dall’inizio, con un primo quarto equilibrato chiuso sul 21-20. Nella seconda frazione, i corallini hanno preso il largo, portandosi a +10 sul 40-30. Al rientro dall’intervallo, l’Antonianum ha tentato di riaprire la partita, trovando anche il sorpasso, ma la Klass Coral è riuscita a reagire e a imporsi con un 77-73 finale. Protagonista assoluto del match è stato l’argentino Juan Diego Sahud, autore di 33 punti, supportato da Musso con 15 e Cesaraccio con 8. Tra i migliori in campo per gli ospiti, Putignano con 29 punti. La Klass Coral Alghero ora osserverà un turno di riposo e tornerà in campo il 23 febbraio al Pala Manchia per affrontare la capolista Sennori in una sfida che si preannuncia cruciale per il prosieguo della stagione.