Sottorete Alghero: weekend di fuoco, vittoria e prima sconfitta casalinga

La gara di sabato è stata una battaglia lunga e combattuta, ma alla fine ha premiato gli ospiti. “Abbiamo maturato la prima sconfitta casalinga contro una squadra esperta come la Pro Volley Olbia, che ha giocatori di livello, dalla Serie D alla Serie B”, ha commentato l’allenatore Enrico Granese.





“Purtroppo ci sono state delle defaillance arbitrali: alcune doppie non fischiate e qualche pallone dubbio. Tuttavia, la squadra poteva fare di più, abbiamo latitato mentalmente in certi momenti decisivi”. I parziali (25-27, 23-25, 25-23, 25-22, 7-15) testimoniano l’equilibrio del match, con i padroni di casa capaci di rimontare fino al tie-break, ma poi puniti dagli errori nelle fasi cruciali.





Domenica, il riscatto è arrivato contro il GS Ittiri, con un 3-1 che però non ha convinto completamente il tecnico: “Abbiamo vinto i primi due set facilmente, ma poi ci siamo spenti nel terzo, che abbiamo regalato per mancanza di concentrazione. Anche nel quarto set abbiamo faticato troppo pur vincendolo”. I parziali (25-17, 25-17, 16-25, 25-21) confermano una prestazione a corrente alternata, dove la testa è mancata nei momenti di gestione. Granese ha anche sottolineato l’impatto del doppio impegno ravvicinato: “Sicuramente giocare sabato e domenica ha pesato, ma non possiamo giustificarci solo con la stanchezza. I ragazzi devono essere più attenti e mantenere alta la concentrazione per tutta la gara”. Con questa vittoria, la Sottorete Alghero mantiene comunque la testa della classifica con 28 punti, ma il campionato è ancora lungo e le prossime partite saranno cruciali per consolidare il primato.

