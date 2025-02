Extratime di Mister Simon, Cagliari-Parma 2-1: autogol e nuova linfa, i rossoblù tornano a vincere alla Domus

Nicola capisce che è il momento di spingere e non di gestire, così i rossoblù continuano ad attaccare. Il raddoppio non tarda: al 70’, Coman, la nuova scommessa rossoblù arrivata nel mercato di gennaio, lascia il segno. Con una fiondata di destro dal limite dell’area trafigge Suzuki e firma il 2-0. È un gol che potrebbe cambiare le sorti della stagione per il Cagliari, che finalmente ritrova fiducia. All’80’, però, il Parma riapre i giochi con Leoni, che di testa accorcia le distanze. Gli ultimi dieci minuti diventano una battaglia, ma Nicola è bravo a inserire forze fresche, portando ossigeno al centrocampo e contenendo la reazione degli avversari. Il triplice fischio arriva come una liberazione: il Cagliari può festeggiare una vittoria fondamentale. Se è vero che il Parma nel 2025 è ancora a secco di vittorie, è altrettanto vero che queste partite nascondono sempre insidie. Ma il Cagliari ha saputo soffrire e cogliere il momento giusto per affondare il colpo. Coman ha già dimostrato di poter essere un elemento chiave per la salvezza, mentre la squadra sembra finalmente trovare quella coesione tattica che Nicola aveva promesso. La zona rossa è ancora lì, minacciosa, ma questa vittoria potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo. Forse i nuovi arrivi hanno davvero portato quella marcia in più che i rossoblù cercavano disperatamente.

Il Cagliari di Davide Nicola ritrova il sorriso e tre punti preziosi, imponendosi 2-1 contro un Parma in crisi nera. Alla Domus, sotto gli occhi dei tifosi rossoblù, i padroni di casa si scrollano di dosso le recenti delusioni e, con una vittoria sofferta ma meritata, si allontanano dalla zona retrocessione. Nicola schiera il 4-4-1-1, affidando a Viola il compito di supportare Piccoli in attacco. Il Cagliari parte compatto e cerca subito di imporre il proprio ritmo. L’occasione più importante della prima frazione arriva al 23’, quando Mina svetta su un cross dalla destra e colpisce il palo, sfiorando il vantaggio. Il Parma risponde, ma una rete di Leoni viene annullata per fuorigioco netto. La svolta arriva al 57’: su un cross velenoso, Vogliacco beffa il proprio portiere Suzuki infilando il pallone nella propria rete. Il Cagliari passa in vantaggio grazie al più classico degli autogol e il pubblico esplode.