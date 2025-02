Tre punti d’oro. Il Cagliari si assesta in classifica dopo la vittoria sul Parma

Lo premia l’ormai gran cerimoniere rossoblù Nicola Riva che viene salutato al minuto numero 11 da una Nord che per i 38 anni di attività regala una coreografia stupenda. E quindi si comincia con le squadre che si schierano entrambe con il 4-2-3-1. Il Cagliari è con la formazione che si immaginava. Con Viola dietro Piccoli e Augello terzino sinistro. Il Parma presenta Camara esterno offensivo a sinistra con Cancellieri spostato a destra. In regia torna Bernabé e si vede. Rispetto alla sfida persa la settimana prima col Lecce Pecchia ne cambia tre. In avvio sono gli emiliani a tenere maggiormente il pallino con Camara che all’11’ ha una buona occasione ma vede il tiro deviato da Luperto. Il Cagliari si affaccia più in ripartenza, con Augello e Felici che fanno funzionare la catena di sinistra. Al 23’ sono i padroni di casa che vanno a un passo dal vantaggio: corner di Felici e stacco di Mina che colpisce in pieno il palo. È l’occasione più ghiotta della prima parte. A Suzuki sfugge due volte la presa, mentre Djuric al 30’ finisce la sua partita. Contrasto tosto con Felici, senza fallo, ma il piede del bosniaco ha la peggio e il cambio è obbligatorio. Dentro Bonny. Un minuto dopo è Viola che colpisce a botta sicuro su cross di Augello, ma a deviare in angolo c’è Vogliacco. Poi non succede praticamente più nulla fino all’unico minuto di recupero. Pecchia attua la seconda mossa senza giocarsi lo slot dei cambi: dentro Dennis Man per uno spento Cancellieri. E infatti l’avvio è tutto degli ospiti col romeno che dà più energia a destra e mette una gran palla sulla quale Sohm arriva male.





Ma al 9’ è il Parma che pareggia il conto dei pali con Bonny che fa tutto da solo e scheggia il montante. Nicola capisce che c’è qualcosa da fare e infatti inserisce Gaetano per Viola. Camara si fa ammonire e il Cagliari ricava energia positiva. Va in avanti e al 12’ va in vantaggio con Felici che appoggia per Augello, cross puntuale che trova la testa di Adopo; deviazione decisiva di Vogliacco e 1-0, quindi autogol. Pecchia si gioca subito gli altri cambi con Ondrejka ed Hernani che rilevano Camara e Keita. I rossoblù non si fermano e su un’azione avviata da uno splendido tacco di Gaetano Zortea si lancia nello spazio e ci vuole un grande intervento di Delprato per evitare il raddoppio. Poi ancora Zappa che pesca Felici al 19’ ma il tiro finisce tra le braccia di Suzuki. Al 24’ Nicola tenta una mossa alla Ranieri, se la sente. Butta dentro il romeno Florinel Coman appena arrivato dal Qatar, grazie a un’intuizione dell’agente Federico Pastorello. Si è preso la 9 di Lapadula, un azzardo. Si piazza al posto di Felici e si avventa sulla partita senza paura perché poco più di un minuto dal suo ingresso punta Delprato e scarica un destro terrificante imprendibile per Suzuki. Doppio vantaggio ed esordio migliore non poteva esserci per il romeno consigliato da Razvan Marin. Ma la partita non è finita e la riapre Bonny, sicuramente il più pericoloso dei suoi, che prima calcia e vede il tiro deviato in angolo e sul corner va a pescare il giovane Leoni che svetta bruciando Mina e riducendo lo svantaggio. Il Cagliari è in riserva e Nicola ricorre al triplo cambio che modifica il centrocampo con Marin e Deiola per Makoumbou e dopo e anche Pavoletti per un esausto Piccoli. Si arriva ai 5 minuti di recupero ma i sardi riescono a controllare mentre al Parma manca l’acuto, lo spunto decisivo e la classifica ora fa davvero paura. Con lo spicchio dei tifosi emiliani che fischia la squadra di Pecchia.

Va al Cagliari lo spareggio con il Parma. Dopo due sconfitte con Torino e Lazio, i rossoblù di Davide Nicola trovano una vittoria fondamentale per 2-1 (autogol di Vogliacco e gol di Coman) contro la squadra di Fabio Pecchia sempre più inguaiata al terzultimo posto. Una crisi che ora preoccupa perché nel 2025 gli emiliani hanno ottenuto soltanto due punti e ora dovranno cercarli contro Roma e Bologna. Il Cagliari porta invece a quattro i punti di vantaggio sul terzultimo posto ed è un balzo importante. Il successo è meritato e porta la firma di Florinel Coman, uomo copertina perché il suo gol, quello del 2-0, è arrivato al 25’ della ripresa, dopo poco più di un minuto dal suo ingresso. E se davvero Nereo Bonato avesse pescato il jolly vincente al mercato di riparazione? Il Cagliari prima del via omaggia con una maglia celebrativa Rolando Sordo, 83 anni, abbonato da 67 stagioni.