Extratime di Mr Simon: Lazio spietata, Cagliari battuto alla Domus: seconda sconfitta di fila per Nicola

Nel secondo tempo, il Cagliari cambia volto e parte con aggressività. Al 55’ trova il pareggio: sugli sviluppi di un corner, Piccoli svetta più in alto di tutti e di testa riporta la gara in equilibrio. La reazione biancoceleste, però, è immediata. Al 64’ un errore della difesa rossoblù permette a Dia di servire Castellanos, che comodamente segna il gol del 2-1. Nicola prova a scuotere la squadra con i cambi, ma la Lazio amministra senza problemi, facendo girare il pallone e spegnendo ogni tentativo dei sardi. Al triplice fischio, il verdetto è chiaro: seconda sconfitta consecutiva per un Cagliari che non riesce a trovare la svolta. Le difficoltà offensive continuano a pesare, e il mancato rinforzo durante il mercato invernale rischia di trasformarsi in un rimpianto. Per Nicola e i suoi, serve ora una reazione immediata: la lotta per la salvezza non aspetta nessuno.

Un’altra serata amara per il Cagliari di Davide Nicola, che cade alla Domus sotto i colpi di una Lazio cinica e determinata. Il 2-1 inflitto dai biancocelesti lascia i rossoblù impantanati nella zona retrocessione e regala agli uomini di Sarri il quarto posto, pienamente in corsa per la Champions. Il match prende subito una piega combattuta: la Lazio gestisce il possesso palla, ma il Cagliari risponde con determinazione. Tuttavia, al 41’ arriva la beffa: Zaccagni anticipa Zappa in area e trafigge Radunovic, portando avanti gli ospiti.