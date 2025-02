Under 18 Amatori Rugby Alghero: vittoria su Capoterra, primi nella prima fase del campionato

Nonostante ciò, i ragazzi dell’Alghero hanno saputo mantenere alta la concentrazione, dominando il primo tempo e gran parte del secondo. La partita è stata formalmente interrotta dall’arbitro a causa dell’insufficienza numerica della squadra avversaria, ma la voglia di rugby ha prevalso. “In un’ottica di collaborazione, abbiamo mischiato i giocatori per continuare a giocare 15 contro 15,” ha spiegato Toniolo. Questo ha offerto l’opportunità di provare nuovi ruoli e testare diversi atleti, tra cui i giovani recentemente arrivati nel gruppo. Il primo tempo si è chiuso con un netto vantaggio per i padroni di casa, confermato anche nella ripresa fino all’interruzione. “Abbiamo sfruttato bene l’occasione per fare esperimenti e per vedere come i ragazzi si adattano a nuove situazioni,” ha concluso l’allenatore. Con questa vittoria, l’Amatori Alghero Under 18 termina il primo girone in testa alla classifica, confermando il buon momento della squadra e ponendo solide basi per la seconda fase del campionato.

L’Amatori Rugby Alghero Under 18 ha chiuso in grande stile la prima fase del campionato, vincendo il recupero contro il Capoterra con il punteggio di 36-10. La gara, disputata ieri, ha visto i giovani algheresi protagonisti di una prestazione solida, con due mete segnate da Pisoni, sempre tra i più propositivi, e gli undici punti firmati da Ibba, autore di tre calci piazzati e di una meta. “Va detto che il Capoterra si è presentato rimaneggiato a causa della concomitanza con la gara della Serie B,” ha commentato l’allenatore Matteo Toniolo.