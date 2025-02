Sport Vittoria solida per la Gymnasium Pallavolo Alghero: 3-0 contro l’Ermes Tempio nell’anticipo della 15^ giornata

Tempio Pausania – La Gymnasium Pallavolo Alghero si è imposta con un netto 3-0 (16-25, 16-25, 19-25) sull’Ermes Tempio nell’anticipo della gara valida per la 15^ giornata del campionato di Serie D femminile. La partita, inizialmente prevista per il mese di marzo, è stata anticipata a causa delle chiusure delle palestre durante il periodo del Carnevale, come spiegato dall’allenatore Pasqualino Sotgia: “Abbiamo fatto una trasferta a Tempio in anticipo rispetto al calendario proprio per questo motivo, e l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi.” La squadra si è mostrata pronta e determinata, sfruttando al meglio l’occasione per provare nuove soluzioni tattiche: “Abbiamo potuto sperimentare qualcosa, inserendo alcune giovani provenienti dai nostri campionati giovanili, Under 16 in particolare, che si sono comportate abbastanza bene,” ha dichiarato Sotgia. Le ragazze hanno gestito la partita con sicurezza e fluidità: “Il gioco è stato solido, abbiamo seguito bene i dettami tattici e la partita è scorsa abbastanza agevolmente. Sono soddisfatto della prestazione.” Questa vittoria conferma il buon momento della Gymnasium, che si mantiene in corsa nelle posizioni alte della classifica. Con questo successo, la squadra continua il percorso di crescita, combinando risultati concreti con la valorizzazione dei giovani talenti interni.