Battaglia sotto la pioggia: l’Under 14 dell’Amatori Rugby Alghero dà spettacolo a Olbia

Nonostante le condizioni difficili del campo, l’entusiasmo e l’impegno non hanno ceduto il passo, trasformando l’incontro in un pomeriggio indimenticabile, ricco di emozioni. Quella di Olbia è stata una lezione di sport e tenacia, dove il rugby si è dimostrato ancora una volta una scuola di vita. “Sotto la pioggia non ci si arrende”, sembravano dire i ragazzi in campo, con lo sguardo fisso sul prossimo placcaggio, sulla prossima azione.





L’Amatori Rugby Alghero ricorda che le iscrizioni per il settore Under 14 sono sempre aperte e invita tutti i giovani a vivere in prima persona l’atmosfera unica di questo sport. Gli allenamenti si svolgono il martedì, giovedì e venerdì alle 17:30. Unisciti a noi e scopri cosa significa fare parte di una squadra.

Pioggia battente, fango e un campo reso pesante dalle intemperie: al campo “Basa” di Olbia si è giocata una partita che ha esaltato la vera essenza del rugby. L’Under 14 dell’Amatori Rugby Alghero, unendo le forze con i Bulldog, ha affrontato i pari categoria dell’Olbia in una sfida che è andata oltre il semplice risultato sportivo. Sotto un cielo grigio, i ragazzi si sono immersi in una battaglia di cuore e resistenza, dove ogni placcaggio, ogni spinta nel fango, ha raccontato una storia di spirito di squadra e dedizione.