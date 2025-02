Finale amaro per l’Amatori Rugby Alghero: il Settimo Torinese si impone 38-34

Sconfitta di misura per l’Amatori Rugby Alghero, che esce dal campo del Settimo Torinese con un 38-34 pesante, ma non privo di soddisfazioni. I due punti di bonus conquistati in classifica dimostrano l’equilibrio della partita, che ha visto i sardi chiudere in vantaggio all’80esimo (31-27) prima di subire la beffa nei lunghi minuti di recupero.

L’inizio è stato favorevole ai ragazzi di Anversa, con Delli Carpini che al 4’ ha sbloccato il punteggio su calcio piazzato. Ma il Settimo Torinese ha risposto con tutta la sua potenza offensiva: tre mete nel giro di venti minuti (Cisi, Tione e Raveggi) hanno portato i padroni di casa sul 21-3, obbligando Alghero a rincorrere. La reazione non si è fatta attendere, con May che ha accorciato le distanze al 32’ (21-10) e Natchkeba che ha siglato la meta allo scadere del primo tempo (26-17), tenendo i sardi in partita.

Nella ripresa, il copione è stato altrettanto vibrante. Delli Carpini ha riportato Alghero a meno sei con un calcio piazzato (26-20), ma Cisi ha allungato nuovamente per i padroni di casa (31-20). Da lì in poi, è stata battaglia pura. La meta di Delli Carpini al 30’ ha riacceso le speranze (31-27), e Marchetto ha firmato il sorpasso al 37’ (34-31), portando Alghero a pochi passi dall’impresa. Poi, però, nei minuti di recupero è arrivata la doccia fredda: una meta tecnica a favore del Settimo Torinese ha fissato il risultato sul 38-34.

"Sono orgogliosissimo dei miei ragazzi, nessuno si è risparmiato. Abbiamo lasciato tutto sul campo, chiudendo in vantaggio contro la seconda in classifica", ha commentato l’allenatore Marco Anversa nel post gara. "In 27 anni di rugby non ho mai visto una situazione simile, ma accettiamo il verdetto e guardiamo avanti: ci aspettano sette partite, e le giocheremo tutte per vincere".

Un messaggio chiaro per un gruppo che ha dimostrato, ancora una volta, di poter lottare contro chiunque.





Tabellino

Settimo Torinese, Campo Comunale Rugby n.1 – domenica 2 febbraio, ore 14.30

TKGroup VII Rugby Torino vs Amatori Alghero Rugby 38-34 (pt 26-17)

Marcatori:

p.t. 4’ Delli Carpini (A) calcio (0-3); 15’ meta Cisi (S) trasf. (10-3); 21’ meta Tione (S) trasf. (14-3); 27’ meta Raveggi (S) trasf. (21-3); 32’ meta May (A) trasf. (21-10); 37’ meta Cherubini (S) non tr. (26-10); 40’ meta Natchkeba (A) trasf. (26-17).

s.t. 18’ Delli Carpini (A) calcio (26-20); 23’ meta Cisi (S) non tr. (31-20); 30’ meta Delli Carpini (A) trasf. (27-31); 37’ meta Marchetto (A) trasf. (34-31); 40+3 meta tecnica Settimo (38-34).

TKGroup VII Rugby Torino:

Reginato; Raveggi (34’ st Fini); Cardoso; Toniolo (36’ Nanetti); Cisi; Apperley; Russo; Ciraulo (24’ Serra); Monfrino Mi; Tione; Eschoyez; Lo Greco S.(2’ st Nepote); Angotti; Cherubini; Montaldo Lo Greco (17’ st Acerra).

A disposizione: Caputo; Acerra; Mamdouh; Nepote; Serra; Fini; Nanetti; Cuccì.

All.: Mauro Monfrino

Amatori Alghero Rugby:

May; Calabrò; Serra; Russo; Delli Carpini; Perello Armani; Fierro (38’ st Marcellan); Shelqeti; Lenoci; Canulli; Manfredi (5’ st Capozzucca); Cincotto (17’ st Stefani); Spirito (5’ st Marchetto); Natchkeba.

A disposizione: Stefani; Gueye; Marchetto; Caria; Marcellan; Capozzucca; Marroni; Bombagli.

All.: Tveraga

Arbitro: Michael Baldanza

Assistenti: Catalfamo, Origlia

Cartellini: Giallo al 28’ st Reginato (S)

Calciatori: Apperley (S) 3/5; Russo (S) 0/1; Delli Carpini (A) 6/7

Punti in classifica: Settimo Torinese 5, Amatori Alghero 2