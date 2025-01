Sport Per il Cagliari la vittoria di Monza ha importanza fondamentale per il prosieguo della stagione. Zortea e Piccoli i goleador

Torna al successo il Cagliari, che vince 2-1 a Monza rimontando il rigore di Caprari. Segnano Zortea e Piccoli per una vittoria che rilancia la formazione di Davide Nicola. Bocchetti conferma di volersi tenere Djuric e Maldini in panchina, così sceglie di partire con Mota Carvalho riferimento offensivo alle cui spalle agiscono Ciurria e Caprari. Niente doppio centravanti per Nicola: c’è Piccoli, non Pavoletti che inizia dalla panchina. Dopo 2’ il Cagliari va vicino subito al gol con una giocata acrobatica di Felici da corner: palla sulla traversa e Caldirola libera. Sul capovolgimento di fronte, rapida discesa di Pedro Pereira a sinistra, cross basso per Ciurria che gira e colpisce la mano di Mina. Dopo un confronto audio con la sala Var, Di bello verifica al monitor e concede il calcio di rigore. Dal dischetto va Caprari: angolo basso alla destra di Scuffet e palla in rete. Dopo 6’ il Monza è in vantaggio. La partita è aperta anche nel senso pratico perché bastano due passaggi per far sì che ciascuna delle due squadre si ritrovi in area avversaria. Al 15’ Turati vola per deviare un tiro-cross di Viola dal limite. Al 22’ il Cagliari pareggia: azione lunga dei sardi, avvolgente attorno all’area, la palla arriva dalla sinistra verso il centro a Zortea che controlla e calcia dal limite. Gol bellissimo, Turati non può nulla. Poco dopo la mezzora infortunio per Mina che appoggia male la caviglia destra. In un primo momento sembra grave, poi il colombiano rientra e prova a stare in campo. Al 40’ Bondo spreca una buona palla dal limite, alta sulla traversa. Al 42’ occasione per il Cagliari: punizione di Viola, svetta di testa Adopo e manda la palla fuori di poco. Finisce 1-1 il primo tempo. Si riparte senza cambi. I primi arrivano al 10’: dentro Bianco e Djuric per Sensi e Mota Carvalho. Un minuto e i sardi passano. Bianco porta palla e la perde sulla trequarti avversaria, Obert la recupera e cavalca in solitaria per 40 metri, scarica sull’esterno per Piccoli che carica il destro e fulmina Turati. Cagliari avanti 2-1 e parte qualche coro dalla curva Pieri verso i giocatori del Monza. Al 16’ grande occasione per Pedro Pereira che arriva fin davanti a Scuffet che è bravo a respingere il tocco del portoghese. Al 18’ contrasto Mina-D’Ambrosio, i due si allacciano da terra e il difensore del Monza per rialzarsi “scalcia” il colombiano. Di Bello richiamato dal Var estrae il rosso. Monza in dieci e sotto di un gol. Mina dopo qualche minuto non riesce a proseguire (forse per la distorsione del primo tempo) e c’è spazio per Palomino. Al 30’ entrano Maldini e Akpa Akpro per Pedro Pereira e Bondo e Lapadula e Augello per Piccoli e Felici. La gara scivola verso il finale, entrano Pavoletti per Viola, Marin per Makoumbou e Martins per Caprari. Non cambia il risultato (palo di Lapadula e gran riflesso di Scuffet sul cross di Birindelli). Il Monza chiude il girone d’andata ultimo con una sola vittoria: salvarsi sarà un’impresa.