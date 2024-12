Riccardo Gessa è il Campione Zonale Optimist 2024

Le diverse classi in gara sono riuscite a completare due o tre prove, a seconda delle categorie. Domenica, invece, il maltempo e l’allerta meteo hanno costretto il Comitato di Regata ad annullare le prove previste. Nonostante tutto l’atmosfera è rimasta positiva, grazie al buffet e alla cerimonia di premiazione, svoltasi alle 11:30 alla presenza del presidente della III Zona FIV e del presidente dello Yacht Club Cagliari. Tra i protagonisti della manifestazione, come detto in apertura, Riccardo Gessa ha brillato nella classe Optimist.





Sabato, dopo due regate condotte con grande abilità, un improvviso salto di vento di oltre 30 gradi lo ha relegato in terza posizione. Tuttavia, grazie ai risultati ottenuti durante l’intero circuito, Gessa si è aggiudicato il titolo di Campione Zonale Optimist. Da segnalare inoltre la seconda posizione in classe Aero 6 di Francesco Columbano, anch'esso atleta Nox Oceani presente al Trofeo Ciabatti. Il coach Camillo Zucconi ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’impegno e la costante crescita di Gessa nel corso della stagione. Il Memorial Piero Ciabatti si conferma, ancora una volta, un evento di grande richiamo per la vela sarda, capace di unire competizione sportiva e momenti di aggregazione, rendendolo un appuntamento immancabile per atleti e appassionati.

Con il Memorial Piero Ciabatti dello scorso week end si è concluso il Circuito Zonale dedicato alla classe Optimist che ha visto trionfare Riccardo Gessa, giovane promessa della squadra agonistica Nox Oceani di Porto Rotondo. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Cagliari nei giorni dell’Immacolata, ha coinvolto numerose classi veliche – tra cui Optimist, O’pen Skiff, RS Aero, ILCA, 420, Hobie Cat e Windsurfer – attirando un folto numero di atleti e appassionati e consolidandosi come un appuntamento chiave nel calendario velico della III Zona FIV. Le condizioni meteo hanno avuto un forte impatto sul programma delle regate. Sabato, con il primo segnale alle 14:30, si è gareggiato in condizioni inizialmente favorevoli, con vento tra i 10 e i 15 nodi e un cielo variabile.