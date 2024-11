Amatori Rugby Alghero: vittoria della Serie C e progressi per le giovanili

Serie C: vittoria convincente contro i Buldog





La squadra cadetta, guidata da coach Danilo Canu, ha conquistato una vittoria netta contro i Bulldog, chiudendo il match con un perentorio 36-7. Nonostante un avvio difficile, con una meta subita a freddo su intercetto e l'infortunio di Peana D. (fortunatamente fuori per precauzione e ora in buone condizioni), l’Alghero ha saputo reagire con carattere. Il primo tempo ha visto i padroni di casa soffrire in mischia chiusa e punti d’incontro, ma progressivamente la squadra ha preso il controllo del gioco. Una partita fisica e nervosa, caratterizzata da diversi cartellini e da mischie "no contest" nel finale, a causa della mancanza di giocatori di ruolo tra gli avversari. La ripresa ha premiato il lavoro dell’Alghero, che ha marcato sei mete: due firmate da Murineddu D., una dal veterano Martiri, una pregevole di Bogliani, una del giovane Bardino, e infine una meta di punizione. Una prova di forza collettiva che regala fiducia per il prosieguo del campionato.





Under 16 e Under 18: tra esperimenti e una vittoria importante





La domenica ha visto scendere in campo anche le squadre giovanili, sotto la guida di coach Matteo Toniolo. L'Under 16, non avendo un numero sufficiente di giocatori, ha disputato una partita amichevole mescolando le forze con gli avversari del Sinnai, un’esperienza utile per mantenere il ritmo gara. L'Under 18, invece, si è imposta per 28-7 contro il Sinnai, in un match che ha messo in evidenza sia i punti di forza che alcuni margini di miglioramento. Le mete, due per tempo, portano la firma di Viale, Andreetto e una doppietta di Rapisarda. Nonostante la vittoria con bonus, coach Toniolo ha sottolineato come la squadra sia stata a volte sprecona, mancando diverse opportunità di segnatura. Inoltre, un’eccessiva indisciplina, con numerosi calci di punizione concessi, ha spezzettato il gioco, impedendo una maggiore continuità offensiva. Gli errori sono stati sfruttati dal Sinnai, che ha segnato una meta della bandiera sul finale, approfittando di una sbavatura in fase di liberazione. Tuttavia, la vittoria resta un segnale positivo per il gruppo, che continua a crescere e a consolidare quanto provato in allenamento. Uno sguardo al futuro L’Amatori Rugby Alghero conferma il suo impegno sia a livello senior che giovanile, offrendo ai propri atleti un percorso di crescita tecnica e caratteriale. La giornata di ieri ha mostrato il potenziale della Serie C e delle giovanili, sottolineando al contempo le aree su cui lavorare per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Domenica intensa quella del 24 novembre al campo dell'Arena del Sole di Sassari, dove la Serie C dell’Amatori Rugby Alghero e, al campo di Maria Pia ad Alghero, le squadre giovanili Under 16 e Under 18 hanno dato vita a una giornata di sport e passione ovale.