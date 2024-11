Webproject Sottorete incassa la prima sconfitta stagionale: 3-1 contro la Spring Sennori

Una sconfitta che, nelle parole dell’allenatore Granese, lascia spazio a rammarico e autocritica: “È una partita che si poteva giocare nettamente meglio. Purtroppo, non abbiamo saputo gestirla al meglio e questo l’abbiamo pagato.” Il terzo set, l’unico conquistato dalla Webproject Sottorete, rappresenta l’unica nota positiva di una gara che ha visto la squadra mancare nei momenti decisivi: “In quel set abbiamo giocato un po’ di più, ma purtroppo, in determinati momenti, siamo mancati, soprattutto nella capacità di mettere la palla a terra. Questo non va bene, specialmente pensando alla prossima sfida contro la squadra più forte del campionato.”





Nonostante il passo falso, la squadra è già proiettata verso il prossimo impegno, consapevole della necessità di migliorare. Granese ha sottolineato l’importanza di voltare pagina e lavorare con maggiore intensità per affrontare il prossimo difficile confronto contro la Time Out, una delle formazioni più quotate del campionato: “Vediamo di riprenderci al meglio e di giocare la prossima partita cercando di fare molto di più.” La sconfitta contro la Spring Sennori segna un momento critico per la Webproject Sottorete, chiamata ora a dimostrare carattere e capacità di reagire per rimanere competitiva in un campionato che si preannuncia sempre più impegnativo.

Battuta d'arresto per la Webproject Sottorete nella quarta giornata del campionato di serie D di pallavolo, che domenica 24 novembre è uscita sconfitta dal confronto con la Spring Sennori. Al centro polisportivo Romangia, i padroni di casa hanno avuto la meglio con un risultato finale di 3-1 (25-20, 25-18, 18-25, 25-14), infliggendo alla squadra guidata da Enrico Granese il primo stop stagionale.