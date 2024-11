La Gymnasium Pallavolo Alghero brilla nella quarta giornata di Serie D e nei campionati giovanili

“Dal punto di vista del cambio palla abbiamo funzionato benissimo. Ottimo lavoro delle centrali e delle alzatrici, che hanno distribuito il gioco in maniera efficace. Tuttavia, la correlazione tra muro e difesa lascia ancora spazio a miglioramenti: spesso il nostro muro non è stato abbastanza compatto, creando difficoltà ai difensori nel leggere le traiettorie degli attacchi avversari.”





Anche il settore giovanile ha dato spettacolo. Sabato, nella prima giornata del campionato di Seconda Divisione, la Gymnasium ha affrontato l’Orion Sassari. Nonostante qualche sbavatura iniziale, comprensibile per una squadra giovane e all’esordio stagionale, le ragazze hanno mostrato buoni segnali, soprattutto in battuta e nella gestione del palleggio, riuscendo a conquistare una preziosa vittoria al tie-break (3-2). La domenica è stata dedicata ai campionati Under 14. Due le squadre algheresi in campo: il Gymnasium Giallo ha giocato contro il Gs Ittiri Volley, vincendo una gara molto equilibrata e ricca di colpi di scena (3-2). L’altra squadra Under 14 Rossa, impegnata in trasferta a Tula, ha invece subito una sconfitta per 0-3 contro il Time Out Verde, ma il coach ha sottolineato come queste ragazze, ancora in fase di crescita, stiano iniziando a costruire un gioco più strutturato, alternando momenti di buon livello a comprensibili difficoltà.





Il fine settimana ha evidenziato il lavoro costante e appassionato del settore tecnico della Gymnasium, impegnato non solo nella preparazione delle squadre senior, ma anche nella formazione delle giovani promesse. Il cammino è ancora lungo, ma i segnali di crescita, sia tecnici che caratteriali, sono evidenti. Prossimo appuntamento per la Serie D sarà una trasferta impegnativa, dove le ragazze di coach Sotgia cercheranno di confermare quanto di buono visto finora. L'entusiasmo e la dedizione non mancano: la stagione della Gymnasium Pallavolo Alghero promette emozioni e, soprattutto, una crescita costante.

Fine settimana intenso e ricco di emozioni per la Gymnasium Pallavolo Alghero, impegnata sia nel campionato di Serie D che nei campionati giovanili territoriali. La gara più attesa era sicuramente quella della Serie D, valida per la quarta giornata. Domenica 24 novembre, al palazzetto di via Malta, le ragazze di Pasqualino Sotgia hanno sfidato l’Ermes Volley Tempio, in una partita combattutissima che si è risolta soltanto al tie-break. Dopo un avvio difficile, con il primo set perso per 23-25, la Gymnasium ha saputo riorganizzarsi, imponendosi nettamente nel secondo parziale (25-13). Gli alti e bassi sono stati protagonisti del match, con Tempio che ha vinto il terzo set (22-25) e Alghero che ha risposto nel quarto (25-20), portando il match al decisivo quinto set, vinto con autorità 15-7. Mister Sotgia, soddisfatto del risultato, ha sottolineato sia i punti di forza che gli aspetti da migliorare.