ATP Finals: corsa verso la qualificazione

Dal 12 al 19 novembre si disputeranno le ATP Finals, tradizionale appuntamento tennistico di fine anno che vede in gara gli otto giocatori con il maggior quantitativo di punti accumulati durante la stagione. La corsa verso Torino, di solito serratissima, pare stavolta già piuttosto delineata in piena estate, anche se alcune variazioni sono ancora possibili.

Nomi sicuri, o quasi

Capita spesso che il percorso verso le Finals veda un grande equilibrio, con moltissimi campioni in lotta fino all’ultimo match per strappare un posto tra i primi otto e presentarsi così ai nastri di partenza nell’evento che (insieme alla Davis Cup) segna il termine dell’annata tennistica. La situazione sembra invece in questo caso abbastanza chiara già con qualche mese di anticipo, con posizioni molto nette e decisamente favorevoli.

Le ATP Finals, i cui match saranno come sempre quotati nelle più affidabili piattaforme di scommesse sportive, vedranno senz’altro al via Alcaraz. Il giovane fenomeno spagnolo, dopo il clamoroso trionfo a Wimbledon, ha già matematicamente conquistato l’accesso alla competizione: un risultato incredibile, se si pensa che Carlos ha appena 20 anni e ha dovuto persino saltare per infortunio l’Australian Open, primo Slam della stagione. In seconda posizione, nella graduatoria in tempo reale, c’è l’inossidabile Djokovic, capace di centrare una fantastica doppietta Australia + Roland Garros, salvo poi cedere sui prati ma solo all’atto conclusivo e solo al quinto set, dopo oltre 4 ore di battaglia. Per il serbo la qualificazione è una formalità. Stesso discorso per il russo Medvedev, in grado di imporsi già in 5 tornei quest’anno, tra cui Roma, nonché per la prima volta semifinalista a Wimbledon: anche per lui i punti ancora da maturare sono pochissimi, e un posto a Torino è dunque pressoché certo.

Seconda fascia e inseguitori

Dalla quarta posizione in giù, si nota al momento un bel gruppo di giocatori molto vicini tra loro, tutti con buone chance di inserire il proprio nome tra i migliori 8 di fine anno e sfidarsi al Pala Alpitour, in incontri i cui esiti saranno pronosticati nel folto elenco di scommesse tennis su Betfair. Rublev, Tsitsipas, Sinner e Rune: due nomi ormai abituali tra i top (ma sempre con qualche tassello mancante per arrivare alla vittoria negli Slam) e due giovani destinati con ogni probabilità a tanti successi presenti e futuri. Separati da distacchi contenuti, hanno un buon vantaggio sugli inseguitori e di conseguenza alte possibilità di approdare alle Finals.

Dietro c’è invece chi deve lottare strenuamente. Dal tre volte finalista Slam Casper Ruud al redivivo Alexander Zverev, dai solidi Khachanov e Norrie al trio americano composto da Fritz, Paul e Tiafoe: nessuno è tagliato fuori, ma hanno bisogno di ottenere risultati importanti per colmare il divario con chi li precede. Le opportunità in tal senso non mancheranno, dato che da qui a inizio novembre ci sarà ancora spazio per un Major (lo Us Open), ben 4 tornei Masters 1000 (Toronto, Cincinnati, Shangai e Parigi Bercy) e altri eventi minori ma con in palio comunque punti decisivi.